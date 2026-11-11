‘സംഘിച്ചാപ്പയടിച്ച് നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തണം’; പിണറായിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് റോജി എം ജോൺ, ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിലെ നിയമനത്തിന് മറുപടി

‘സംഘിച്ചാപ്പയടിച്ച് നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തണം’; പിണറായിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് റോജി എം ജോൺ, ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിലെ നിയമനത്തിന് മറുപടിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സനായി ഡോ. വിനോദ് കുമാർ കല്ലോലിക്കലിനെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ.
വിനോദ് കുമാറിന്റെ നിയമനത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങൾക്ക് അനഭിമതരായവരെ ‘സംഘിച്ചാപ്പയടിക്കുന്ന’ സി.പി.എം രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഈ നിയമനത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളുമില്ല. ഉയർന്ന അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളും മികച്ച ഗവേഷണ പരിചയവുമുള്ള ചരിത്ര അധ്യാപകനെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെയർപേഴ്സൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചത്.
ഡോ. വിനോദ് കുമാറിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലമായ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുകയാണ്. ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിനോദ് കുമാറിന് സംഘപരിവാർ ബന്ധം ആരോപിക്കാതിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും റോജി ചോദിച്ചു.
മഹാരാജാസ് കോളജിൽ പ്രമുഖ വിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ നേതാവ് എഴുതാത്ത പരീക്ഷക്ക് വിജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കാതെ അക്കാദമിക സത്യസന്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതാണ് വിനോദ് കുമാറിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന് കാരണമായതെന്ന് റോജി ആരോപിച്ചു. അന്ന് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ഇപ്പോൾ കെ.സി.എച്ച്.ആർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും സംഘിച്ചാപ്പയടിക്കുന്ന സി.പി.എമ്മിന്റെ പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട റോജി എം. ജോൺ, കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാൻ സർക്കാറിന് യാതൊരു അജണ്ടയുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം മറികടന്ന് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ചെയർമാനെ നിയമിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ചെയർപേഴ്സൺ നിയമനം അട്ടിമറിച്ചത് അപലപനീയമാണ്. സെർച്ച് കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ച പേരുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി വെട്ടിമാറ്റി, യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് ഈ പദവിയിൽ നിയമിച്ചതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സെർച്ച് കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കുകപോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കോളജ് അധ്യാപകനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നേരിട്ടിടപെട്ടാണ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച പിണറായി, യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ച സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം കെ.സി.എച്ച്.ആറിനെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നും വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം
കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (KCHR) ചെയർപേഴ്സണായി ഡോ. വിനോദ് കുമാർ കല്ലോലിക്കലിനെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തീർത്തും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്.
ഈ നിയമനത്തിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മറ്റ് യാതൊരുവിധ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുമില്ല. ഉയർന്ന അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളും നിസ്തുലമായ ഗവേഷണ പരിചയവുമുള്ള ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകനെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോ. വിനോദ് കുമാറിന് ‘യോഗ്യതയില്ല’ എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്.
അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ PhD നേടിയ അദ്ദേഹം, ബാംഗ്ലൂരിലെ ട്രാൻസ്-ഡിസിപ്ലിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള, UGC, ICHR തുടങ്ങി വിദേശ ഏജൻസികളുടേതടക്കം സുപ്രധാന ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള മികച്ചൊരു ചരിത്ര ഗവേഷകനാണ്.
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 21 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചനയും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹം, ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളിൽ നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ അധ്യാപന പരിചയവും മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചുമതലകളും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അംഗത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവിന് തെളിവാണ്. കീഴാള-ഗോത്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യ വൈദ്യവും മുഖ്യവിഷയമാക്കി ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഒരു ചരിത്രകാരനെയാണ് യോഗ്യതയില്ലാത്തയാൾ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത്.
ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച കാലത്തൊന്നും ഡോ. വിനോദ് കുമാറിന് ‘സംഘപരിവാർ ബന്ധം’ കാണാതിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കും വിനോദ് കുമാർ അനഭിമതനായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് നന്നായി അറിയാം.
മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പ്രമുഖ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് എഴുതാത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കാതെ അക്കാദമിക സത്യസന്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത "കുറ്റം".
അന്ന് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ഇപ്പോൾ KCHR നിയമനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഘിച്ചാപ്പയടിച്ചു നൽകുന്നതിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും സംഘിച്ചാപ്പയടിച്ച് നൽകുന്ന CPMന്റെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാട് ഇനിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവസാനിപ്പിക്കണം.
KCHR ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഒരു അക്കാദമിക സ്ഥാപനത്തെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടുന്ന യാതൊരു അജണ്ടയും സർക്കാരിനില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ശ്രമങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കൂട്ട് നിൽക്കുകയുമില്ല.
അർഹതയും യോഗ്യതയുമുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അമരത്തുണ്ടാവുക. രാഷ്ട്രീയ വിരോധം തീർക്കാൻ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പിന്മാറുകയാണ് വേണ്ടത്.