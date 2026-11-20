‘പ്രതിഷേധക്കാരോട് അസഹിഷ്ണുതയില്ല, പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ മടങ്ങൂ’; എസ്.എഫ്.ഐക്ക് മറുപടിയുമായി റോജി എം. ജോൺtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് കാലടി ശ്രീ ശങ്കര കോളജിലെ പരിപാടിയിൽനിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന എസ്.എഫ്.ഐ പ്രചാരണത്തിന് മറുപടിയുമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴും 20 മിനിറ്റോളം അവിടെനിന്ന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് മടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം കല്യാശ്ശേരിയിലെ മാടായി കോളേജിലും പയ്യന്നൂർ കോളേജിലുമടക്കം കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം നിരവധി പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരോട് അസഹിഷ്ണുതയില്ല. ‘It is well taken’ എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഫേസ്ബുക് പൂർണ്ണരൂപം
'എസ്.എഫ്.ഐയുടെ പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിലെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറിയെന്ന പ്രചാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴും 20 മിനിറ്റോളം അവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് മടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം കല്യാശ്ശേരിയിലെ മാടായി കോളജിലും പയ്യന്നൂർ കോളജിലുമടക്കം കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം അനവധി കോളജുകളിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലേടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാരോട് അസഹിഷ്ണുതയില്ല. ‘It is well taken’ എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്.
മഹാരാജാസിലും കല്യാശ്ശേരിയിലും പയ്യന്നൂരിലും പോകാൻ തോന്നാത്ത പേടി എന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ അങ്കമാലിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു കൊല്ലമായി കെ.എസ്.യു ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കുന്ന കാലടി കോളജിൽ പോകാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനും മാത്രം രാഷ്ട്രീയ ബോധമില്ലാത്തവരായി മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് വ്യാജ പ്രചാരണക്കാരോട് ഒന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. GO TO YOUR CLASSES ..'- റോജി എം. ജോൺ