സ്കൂൾ ബാഗിന്റെ ഭാരം കുറക്കൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ; ആദ്യഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്ത എൽ.പി സ്കൂളുകളിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ബാഗിന്റെ ഭാരം കുറക്കൽ നടപടി അടുത്ത അധ്യയന വർഷം പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. തെരഞ്ഞെടുത്ത എൽ.പി സ്കൂളുകളിലാണ് അടുത്ത വർഷം നടപ്പാക്കുക. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ താൽപര്യവും പരിഗണിച്ചാണ് പൈലറ്റ് പദ്ധതിക്കായി വിദ്യാലയങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
നാലുവർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ എൽ.പി., യു.പി വിദ്യാലയങ്ങളിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സ്കൂൾ ബാഗിന്റെ ഭാരം കുട്ടിയുടെ ആകെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക, കുടിവെള്ളവും ഉച്ചഭക്ഷണവും സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, ഇതുവഴി കുട്ടികൾ വീട്ടിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക, ദിവസം മൂന്നോ നാലോ വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ മാത്രം വരുന്ന വിധത്തിൽ സ്കൂൾ സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിക്കുക, രണ്ടു സെറ്റ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ലഭ്യമാക്കി ഒന്ന് വീട്ടിലും മറ്റൊന്ന് സ്കൂളിലും സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് യോഗം പരിഗണിച്ചത്.
ഇതിനുപകരമായി, ഡിജിറ്റൽ പഠനസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് സ്മാർട്ട് ബോർഡുകളിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കവും അനുബന്ധ അധ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരേസമയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, സ്കൂൾ പി.ടി.എ, എസ്.എം.സി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. നിർദേശങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും പ്രായോഗികതയും ഫലപ്രദമായ നടപ്പാക്കലിനുള്ള സാധ്യതകളും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി, തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി, കൈറ്റ്, എസ്.എസ്.കെ ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ
കുടിവെള്ളവും ഉച്ചഭക്ഷണവും സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാക്കും
പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടു സെറ്റ് ലഭ്യമാക്കി, സ്കൂളിലും വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കൽ
ദിവസം നാല് വിഷയങ്ങൾ വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൈംടേബിൾ പുനഃക്രമീകരണം
സ്മാർട്ട് ബോർഡുകളിലൂടെ പാഠപുസ്തക ഉള്ളടക്കവും അധ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കൽ