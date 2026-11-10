ഇടതുനേതാവിന്റെ പുനർ നിയമനം: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ ലീഗ്​ സംഘടന

ഇടതുനേതാവിന്റെ പുനർ നിയമനം: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ ലീഗ് സംഘടനtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇടതു കോളജ് അധ്യാപക സംഘടന നേതാവിന് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് അനുകൂല കോളജ് അധ്യാപക സംഘടന പരസ്യമായി രംഗത്ത്.
ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി ഡോ. മാണിക്യരാജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നീട്ടിയത് റദ്ദാക്കണമെന്ന് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് (സി.കെ.സി.ടി) സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം താറുമാറാക്കിയ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂവെന്നും സി.കെ.സി.ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിവും യോഗ്യതയുമുള്ള പ്രവർത്തകർ നോക്കിനിൽക്കേ നടക്കുന്ന ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ പുതുയുഗ സർക്കാരിന് കളങ്കമേൽപിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. 10 വർഷം തെരുവിലും കാമ്പസുകളിലും വർധിത വീര്യത്തോട പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച പ്രവർത്തകരെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു നിയമനവും അപലപിക്കപ്പെടണമെന്നും പ്രവർത്തക സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി.എച്ച്. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഹ്ഫർ ഓടക്കൽ, സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അൻവർ ഷാഫി, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഡോ. സുധീർ ബുഹാരി, റഹ് ഫാസില ടീച്ചർ, ഡോ. അബ്ദു റഊഫ്, എ. അമീൻദാസ്, റഹ്മത്തുല്ല നൗഫൽ, ട്രഷറർ ഡോ. മുജീബ് നെല്ലിക്കുത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.