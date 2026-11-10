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    ഇടതുനേതാവിന്റെ പുനർ നിയമനം: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ ലീഗ്​ സംഘടന

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    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു​യു​ഗ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ള​ങ്ക​മേ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​കെ.​സി.​ടി
    ഇടതുനേതാവിന്റെ പുനർ നിയമനം: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ ലീഗ്​ സംഘടന
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വി​ന്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​തി​രെ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ല കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്.

    ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷാ ജോ​യി​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി ഡോ. ​മാ​ണി​ക്യ​രാ​ജി​ന്‍റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നീ​ട്ടി​യ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള കോ​ളേ​ജ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് (സി.​കെ.​സി.​ടി) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗം താ​റു​മാ​റാ​ക്കി​യ സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ വീ​ണ്ടും താ​ക്കോ​ൽ സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ത്തി​ലേ​റെ ദോ​ഷ​മേ ചെ​യ്യൂ​വെ​ന്നും സി.​കെ.​സി.​ടി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​വും യോ​ഗ്യ​ത​യു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കേ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു​യു​ഗ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ള​ങ്ക​മേ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. 10 വ​ർ​ഷം തെ​രു​വി​ലും കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലും വ​ർ​ധി​ത വീ​ര്യ​ത്തോ​ട പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​യി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മ​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഏ​തൊ​രു നി​യ​മ​ന​വും അ​പ​ല​പി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഹ്ഫ​ർ ഓ​ട​ക്ക​ൽ, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ഫി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സു​ധീ​ർ ബു​ഹാ​രി, റ​ഹ് ഫാ​സി​ല ടീ​ച്ച​ർ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു റ​ഊ​ഫ്, എ. ​അ​മീ​ൻ​ദാ​സ്, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല നൗ​ഫ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് നെ​ല്ലി​ക്കു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Re-appointment of Left leader: League organization against the Education Department
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