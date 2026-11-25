ഷാഫിയെ സിപിഎമ്മിന് കൊത്തിവലിക്കാൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് അങ്ങേയറ്റം പൈശാചികം -റിജിൽ മാക്കുറ്റിtext_fields
കണ്ണൂർ: ഷാഫി പറമ്പിലിനെ സിപിഎമ്മിന് ആക്രമിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് കാസർകോട് എം.പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി. സിപിഎമ്മിന് ഇരയാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ ഷാഫിയെ വിട്ടുകൊടുത്തത് അങ്ങേയറ്റം പൈശാചികമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഉണ്ണിത്താനെതിരെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ലെന്നും റിജിൽ മാക്കുറ്റി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു.
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടമുള്ള നേതാക്കളിലൊരാളാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. പാലക്കാട് എം.എൽ.എയായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പാർട്ടിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം വടകരയിൽനിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്. ഷാഫിയുടെ ജനകീയതയാണ് പാർട്ടിയെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘ഷാഫിയുടെ വരവ് കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലും യു.ഡി.എഫിന് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടായി. ഈ ജനകീയതയാണ് സി.പി.എം ഭയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫിയെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്നത്’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സി.പി.എം ഭരണകാലത്ത് ജയരാജന്മാർ അഴിമതിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ രക്ഷകനായി കാസർകോട് എം.പി ഇന്ന് അവതരിച്ചതെന്നും ‘നന്ദിയുണ്ട് സാറേ’ എന്നും റിജിൽ പരിഹസിച്ചു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. പാലക്കാട് എംഎൽഎ യായി ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടകരയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ്ലേക്ക് മത്സരിച്ചത്.
ഷാഫി പറമ്പിലെ ജനകീയത തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ എത്തിച്ചത്. ഷാഫിയുടെ വരവ് കേരളത്തിലും മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മുന്നേറ്റം യുഡിഎഫിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം നടന്ന ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സാധിച്ചു. ആ ഒരു ജനകീയതയാണ് സിപിഎം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അയാളെ കൊത്തി വലിക്കുന്നത് അവറ്റകൾക്ക് ഇരയാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ കാസർകോട് എംപി വിട്ടുകൊടുത്തത് അങ്ങേയറ്റം പൈശാചികമാണ്. ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉണ്ണിത്താൻ എതിരെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിന് പോലും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത്.
10 വർഷത്തെസിപിഎം ഭരണകാലത്ത് ജയരാജന്മാർ അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം നടക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ രക്ഷകനായി കാസർകോട് എം പി ഇന്ന് അവതരിച്ചത്. നന്ദിയുണ്ട് സാറേ