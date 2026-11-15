റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ 'ധൃതി' വേണ്ട; കർശന നടപടിയുമായി റെയിൽവേ, വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കും പിഴയും

റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ 'ധൃതി' വേണ്ട; കർശന നടപടിയുമായി റെയിൽവേ, വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കും പിഴയുംtext_fields
പയ്യന്നൂർ: റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ധൃതികാണിച്ചാൽ ഇനി എട്ടിന്റെ പണി. വൻ പിഴയും നിയമ നടപടിയും പിന്നാലെ വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി റെയിൽവേ. അടച്ചിട്ട ഗേറ്റും മുന്നറിയിപ്പ് സിഗ്നലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ വിവിധ റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയത് 92 തവണയാണ്. ഗേറ്റ് തകർത്തതും വാഹനം പാളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും ഉൾപ്പെടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്.
അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ആർ.പി.എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും 19.89 ലക്ഷം രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും. പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം കോടതി മുഖാന്തിരം മാത്രമേ ഉടമക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടൂ. 2026 സെപ്റ്റംബർ 23ന് കണ്ണൂർ താഴെ ചൊവ്വ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടക്കുന്നതിനിടെ പാളം മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജീപ്പ് പാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. തലനാരിഴക്കാണ് ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
ഈ വർഷം ആർ.പി.എഫ് 174 പൊതുജന ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടും ഗേറ്റിലെ അപകടത്തിന് കുറവില്ല. 46 ഗേറ്റ് അപകടം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. റോഡിലെ നീണ്ട ക്യൂവിൽ ഉപയോക്താക്കൾ അശ്രദ്ധമായി പാളം മുറിച്ചുകടന്നപ്പോഴാണ് അപകടം ഏറെയും നടന്നത്. തീവണ്ടി ഗതാഗതത്തിനൊപ്പം റോഡ് ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. വണ്ടി ഇടിച്ച് ഗേറ്റ് തകർന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി അടച്ചിടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില ലെവൽ ക്രോസിങ്ങുകളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.