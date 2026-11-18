ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷിത: ട്രെയിനുകളിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ശക്തമാക്കി; മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ അറസ്റ്റിലായത് 81 പ്രതികൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി കേരള റെയിൽവേ പൊലീസ് നടപ്പാക്കിവരുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷിത'യുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 81 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്വകാര്യത ലംഘിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയാണ് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യാത്രക്കാർക്ക് ട്രെയിനുകളിൽ സുരക്ഷിത അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും തുടരുമെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ബി. കൃഷ്ണകുമാർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അതിക്രമങ്ങളോ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
ഇതിനായി കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പായ 'പോൽആപ്പ്' വഴി 'റെയിൽ മൈത്രി' സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ, 112 (ഇ.ആർ.എസ്.എസ്) നമ്പറിലേക്കോ, റെയിൽ അലേർട്ട് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളായ 9846200100, 9846200150, 9846200180 എന്നീ നമ്പറുകളിലേക്കും വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ 'റെയിൽ മദദ്' 139 എന്ന നമ്പറിലൂടെയും റെയിൽ മദദ് ആപ്പ് വഴിയും യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ. അഞ്ചൽ കൃഷ്ണകുമാർ അറിയിച്ചു.