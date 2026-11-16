കെ.ടി.ഡി.സി ചെയർമാൻ, ബോർഡ്-കോർപറേഷനുകളിലെ മൂന്ന് അധ്യക്ഷ പദവി; യു.ഡി.എഫിന് കത്ത് നൽകി പി.വി. അൻവർ

കെ.ടി.ഡി.സി ചെയർമാൻ, ബോർഡ്-കോർപറേഷനുകളിലെ മൂന്ന് അധ്യക്ഷ പദവി; യു.ഡി.എഫിന് കത്ത് നൽകി പി.വി. അൻവർtext_fields
കോട്ടയം: കെ.ടി.ഡി.സി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകി പി.വി. അൻവർ. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവർക്കാണ് അൻവർ ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകിയത്. കെ.ടി.ഡി.സി ചെയർമാൻ പദവിക്കൊപ്പം തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കായി ബോർഡ് കോർപറേഷനുകളിലെ മൂന്ന് അധ്യക്ഷ പദവി കൂടി അൻവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ട നാലിൽ മൂന്നെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് നിലപാട്. സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം അൻവർ നേതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
ഡിസംബർ കഴിയും മുന്നേ തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അൻവറിനെ അറിയിച്ചത്. ഒരു എം.എൽ.എയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് പകരം അംഗങ്ങളെയാകും നൽകുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മാണി സി. കാപ്പനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു എം.എൽ.എ പോലും ഇല്ലാത്ത അൻവർ സുപ്രധാന സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യക്ഷ പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നേരത്തെ അഭ്യൂഹം പരന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അൻവറിന് കെ.ടി.ഡി.സി അധ്യക്ഷ പദവി നൽകരുതെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു. അധ്യക്ഷ പദവികളിൽ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്നതെന്ന നിലയിൽ ഒരുപറ്റം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കെ.ടി.ഡി.സി മോഹിക്കുന്നുണ്ട്.
മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കെ.ടി.ഡി.സി പദവി നൽകണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആവശ്യം. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഒരു മുൻ മന്ത്രി അടക്കം ഈ പദവിയിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവർക്ക് ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ അധ്യക്ഷ പദവി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം ചേർന്ന പി.വി. അൻവർ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മുന്നണിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ പരിഗണിച്ച് അർഹമായ പദവി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. സർക്കാരിനും പിണറായി വിജയനും എതിരെ യു.ഡി.എഫിന്റെ പ്രധാന തുറപ്പുചീട്ടുകളിലൊന്നായിരുന്നു അൻവർ.
സി.പി.എമ്മിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് യു.ഡി.എഫിൽ എത്തിയ അൻവറിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ട്. അസോഷ്യേറ്റ് അംഗമായി യു.ഡി.എഫിൽ എത്തിയ അൻവറിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെ ഒപ്പം നിർത്തേണ്ടത് മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതേസമയം, ടൂറിസം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് തന്നെ കെ.ടി.ഡി.സി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് പാർട്ടിയിൽ മുൻതൂക്കം.