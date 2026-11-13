പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക്​ സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവി

പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക് സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവിtext_fields
കൊച്ചി: മുൻ ഗവർണറും മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക് സ്വമേധയാ സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവി നൽകി കേരള ഹൈകോടതി.
നിശ്ചിത യോഗ്യതകൾ സ്വയം വിവരിച്ച് വ്യക്തിപരമായി നൽകുന്ന അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് സാധാരണ സീനിയർ പദവി നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, നിയമരംഗത്തെ പ്രാവീണ്യവും അനുഭവസമ്പത്തും തൊഴിൽപരമായ മികവും പരിഗണിച്ചാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക് ഈ അപൂർവ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. സ്വമേധയ സീനിയർ പദവി നൽകുന്നതിനാൽ ചട്ടപ്രകാരം ഫുൾകോർട്ടിന്റെ ഏകകണ്ഠ സമ്മതം തേടിയാണ് നടപടി.
നാലുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നിയമ രംഗത്തുള്ള ശ്രീധരൻ പിള്ള കീഴ് കോടതി മുതൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ ഒട്ടേറെ പ്രധാന കേസുകളിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. മിസോറാമിലും ഗോവയിലും ഗവർണറായിരുന്നു. നേരത്തെ ഹൈകോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ അഡീ. സോളിസിറ്റർ ജനറലായി പ്രവർത്തിച്ചു. കഥ, കവിത, ലേഖന സമാഹാരങ്ങളും നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം, വധശിക്ഷ, ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന, ചിരിയും ചിന്തയും കറുത്ത കോട്ടിൽ, ഷാ കമീഷൻ എ കോസ് ഫ്രം എ ബറീഡ് റിപ്പോർട്ട്, വക്കീൽ ഡയറി എന്നീ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുമടക്കം 280 കൃതികളുടെ കർത്താവാണ്.
കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് നിയമ ബിരുദമെടുത്തത്. ഭാര്യ: അഡ്വ. കെ. റീത. മക്കൾ: അഡ്വ. അർജുൻ ശ്രീധർ, ഡോ. ആര്യ അരുൺ. മരുമക്കൾ: അഡ്വ. അരുൺ കൃഷ്ണധൻ, ഡോ. ജിപ്സ.