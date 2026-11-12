പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിലെത്തി; ഇത്തവണ വരവേറ്റത് ചെറുവയൽ രാമന്റെ ഓർമകൾ

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിലെത്തി; ഇത്തവണ വരവേറ്റത് ചെറുവയൽ രാമന്റെ ഓർമകൾtext_fields
മാനന്തവാടി: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. വീണ്ടും എത്തിയപ്പോൾ ഇത്തവണ എതിരേറ്റത് ചെറുവയൽ രാമേട്ടന്റെ ഓർമകളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആയിരുന്നു പ്രിയങ്ക ആദ്യമായി രാമേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെ രാമേട്ടൻ അന്ന് പ്രിയങ്കയെ സ്വീകരിച്ചത് തന്റെ സ്വന്തം മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്.
രാമേട്ടനെ പ്രിയങ്ക തന്റെ മലയാളി അച്ഛൻ എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞ് ചേർത്തുപിടിച്ചു. അന്ന് നെൽവയലിലൂടെ രാമേട്ടന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. രാമേട്ടന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കർഷക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അവസാനമായി ഇരുവരും സംസാരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ രാമേട്ടനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഡൽഹിയിലെ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദർശനം വെട്ടിചുരുക്കിയതിനാൽ രാമേട്ടനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒടുവിൽ വ്യാഴാഴ്ച പ്രിയങ്ക വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ എതിരേൽക്കാൻ രാമേട്ടന്റെ ഓർമകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് കൊടുക്കാൻ കരുതിവെച്ച കുരുമുളകും ഏലവും ഉൾപ്പെടെ രാമന്റെ ഭാര്യ ഗീത കൈമാറിയത് ഏറെ വൈകാരികമായി. മക്കളായ രമണി, രമേശൻ, രാജേഷ്, രജിത, മരുമക്കളായ തങ്കമണി, രജിത, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ്, ഉഷ വിജയൻ എം.എൽ.എ., ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ടി.ജെ. ഐസക് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.