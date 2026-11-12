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    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിലെത്തി; ഇത്തവണ വരവേറ്റത് ചെറുവയൽ രാമന്റെ ഓർമകൾ

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    പ്രി​യ​ങ്കക്കായി ക​രു​തി​വെ​ച്ച കു​രു​മു​ള​കും ഏ​ല​വും ഭാ​ര്യ കൈമാറി
    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിലെത്തി; ഇത്തവണ വരവേറ്റത് ചെറുവയൽ രാമന്റെ ഓർമകൾ
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    അ​ന്ത​രി​ച്ച ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്റെ വീ​ട്ടി​​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി. വീ​ണ്ടും എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​തി​രേ​റ്റ​ത് ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മേ​ട്ട​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ്രി​യ​ങ്ക ആ​ദ്യ​മാ​യി രാ​മേ​ട്ട​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റെ വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ രാ​മേ​ട്ട​ൻ അ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് ത​ന്റെ സ്വ​ന്തം മ​ക​ൾ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്.

    രാ​മേ​ട്ട​നെ പ്രി​യ​ങ്ക ത​ന്റെ മ​ല​യാ​ളി അ​ച്ഛ​ൻ എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. അ​ന്ന് നെ​ൽ​വ​യ​ലി​ലൂ​ടെ രാ​മേ​ട്ട​ന്റെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​മേ​ട്ട​ന് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​രു​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി വ​രു​മ്പോ​ൾ രാ​മേ​ട്ട​നെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വെ​ട്ടി​ചു​രു​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ രാ​മേ​ട്ട​നെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ഒ​ടു​വി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്രി​യ​ങ്ക വീ​ണ്ടും ആ ​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​ച്ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ എ​തി​രേ​ൽ​ക്കാ​ൻ രാ​മേ​ട്ട​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഒ​രു​പാ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​രു​തി​വെ​ച്ച കു​രു​മു​ള​കും ഏ​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാമന്റെ ഭാ​ര്യ ഗീ​ത കൈ​മാ​റി​യ​ത് ഏ​റെ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി. മ​ക്ക​ളാ​യ ര​മ​ണി, ര​മേ​ശ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ്, ര​ജി​ത, മ​രു​മ​ക്ക​ളാ​യ ത​ങ്ക​മ​ണി, ര​ജി​ത, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഉ​ഷ വി​ജ​യ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ., ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​ജെ. ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Priyanka Gandhi revisits Wayanad; welcomed by memories of Cheruvayal Raman
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