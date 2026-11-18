സ്വകാര്യ സർവകലാശാല കരട് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം; വിസിമാരുടെ പ്രായപരിധി 70, റാഗിങ്ങിനെതിരെയും പുതിയ നിയമംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ ഉൾപ്പെടെ നാല് കരട് ബില്ലുകൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
നവംബർ 30ന് തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ്ചാൻസലർമാരുടെ നിയമന പ്രായപരിധി 70 വയസ്സായി ഏകീകരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വ്യവസ്ഥ അടങ്ങിയ സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ, റാഗിങ് വിരുദ്ധ ബിൽ, കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടറേറ്റും ലയിപ്പിച്ച് ‘സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് കേരള രൂപവത്കരിക്കുന്നതടക്കം വ്യവസ്ഥകളടങ്ങിയ കേരള സ്പോർട്സ് ബിൽ’ എന്നിവയുടെ കരടിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ബിൽ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൽ കുറയാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഭേദഗതി ചെയ്ത് രണ്ടാക്കാനുള്ള ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ തുടങ്ങിയ ബില്ലുകൾ അടുത്ത മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനക്ക് വരും. ഇവ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ബില്ലുകളായിരിക്കും അടുത്ത സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പരിഗണനക്ക് വരിക.
കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് നിയമസഭ പാസാക്കിയ സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ പിൻവലിച്ചാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കേരളത്തിൽ വിദേശ സർവകലാശാല കാമ്പസുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ അനുമതി നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബില്ലിലുണ്ട്.
സ്വകാര്യ സർവകലാശാല തുടങ്ങാൻ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലുമായി പത്തേക്കർ ഭൂമി, വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കരുതൽ നിക്ഷേപം, ഫീസ് നിർണയത്തിന് സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററി സംവിധാനം തുടങ്ങിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെയാണ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
മുൻ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളുടെ വിസിറ്റർ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയിൽ ഭിന്നത വന്നതോടെ ഈ പദവി ഒഴിവാക്കിയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്.
എന്നാൽ പുതിയ ബില്ലിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളുടെ വിസിറ്ററായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ 25 കോടി രൂപ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ കരുതൽ നിക്ഷേപമായി അടക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇത് ആദ്യം അഞ്ച് കോടിയായും പിന്നീട് വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സർക്കാർ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക എന്നുമാക്കി മാറ്റി.
സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഒന്നിലധികം കാമ്പസ് തുറക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ബില്ലിലുണ്ട്. വി.സി നിയമനത്തിനുള്ള സെർച് കമ്മിറ്റികളിൽ സർവകലാശാല സെനറ്റ് പ്രതിനിധിക്ക് പകരം സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഭേദഗതി. ചില സർവകലാശാലകളിൽ ഇപ്പോൾ സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയാണ്.