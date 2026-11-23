പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും തുല്യാവകാശം; പുരോഹിതനോ കന്യാസ്ത്രീയോ ആയതുകൊണ്ട് കുടുംബസ്വത്ത് നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനോ കന്യാസ്ത്രീയോ ആയത് കൊണ്ട് സ്വത്ത് പിന്തുടർച്ചാവകാശം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി.
പിതാവിന്റെ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി തറവാട്ടുസ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ വൈകാരിക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്ന ആശ്വാസ ധനം വസ്തു നോക്കിനടത്തി എന്നത് കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജി. ഗിരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
പിതാവിന്റെ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയും ആശ്വാസ ധനവും ആറ് സഹോദരങ്ങൾക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചുനൽകണമെന്ന കോഴിക്കോട് അഡീ. ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ താമരശേരി സ്വദേശി എ.എം. ജോസ് നൽകിയ ഹരജി തള്ളിയാണ് ഉത്തരവ്.
പിതാവ് മാണിയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 3.295 ഏക്കർ പിതൃസ്വത്ത് ഏറ്റെടുത്ത വകയിൽ ലഭിച്ച 3.75 കോടി രൂപ എല്ലാ മക്കൾക്കുമായി വീതിച്ചു നൽകാനായിരുന്നു ജില്ല കോടതി ഉത്തരവ്.
എന്നാൽ, ഈ സ്വത്ത് താനാണ് നോക്കി നടത്തിയതെന്നും മാറിത്താമസിച്ചതിനാൽ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾക്കും സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ സഹോദരിക്കും ആശ്വാസധനത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്റെ വാദം.
ഒരു സഹോദരൻ കുടുംബ ധാരണ പത്രം മുഖേന അവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും ഹരജിയിൽ ചുണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, വ്യക്തിനിയമം, ആചാരം, കീഴ്വഴക്കം എന്നിവയേക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നിയമനിർമാണ സഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.