കോഴിത്തീറ്റ വില കുതിച്ചുയരുന്നു; കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽtext_fields
മലപ്പുറം: കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഇ-20 എഥനോൾ നയത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം കാരണം കോഴിത്തീറ്റവിലയിലുണ്ടായ വർധനയും അമിത നികുതിഭാരവും മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ കോഴിവളർത്തൽ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഉൽപാദനച്ചെലവ് താങ്ങാനാവാത്ത വിധം വർധിച്ചതോടെ ചെറുകിട കോഴിഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലാണ്.
കോഴിത്തീറ്റവില കിലോക്ക് 20 രൂപക്കടുത്താണ് നാലു മാസത്തിനിടെ വർധിച്ചത്. 50 കിലോയുടെ ഒരു ബാഗ് പ്രീ-സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റക്ക് 1800 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 2750 രൂപയായി വർധിച്ചു. സ്റ്റാർട്ടറിന് 1750 രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് 2715 രൂപയായും ഉയർന്നു. ഫിനിഷറിന്റെ വില 1700ൽനിന്ന് 2680 രൂപയായാണ് വർധിച്ചത്. തീറ്റവില വർധനക്ക് പുറമെ ലേബർ സെസ്, വൺ ടൈം ടാക്സ് തുടങ്ങിയ നികുതികളും കർഷകർക്ക് അധിക ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ കോഴിവളർത്തൽ മേഖല വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത്.
പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിന്, കോഴിത്തീറ്റ നിർമാണത്തിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായ ചോളം, കമ്പം, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമത്തിനും കോഴിത്തീറ്റ വിലവർധനക്കും കാരണമായി പറയുന്നത്. രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാരക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കരിമ്പിൽനിന്ന് എഥനോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാവുന്ന കരിമ്പുനീര്, സിറപ്പ്, ബി-ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവ എഥനോൾ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ നിലവിൽ അനുവാദമില്ല. അതിനാൽ ചോളം, കമ്പം, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഇ-20 നയം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോഴിത്തീറ്റ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേരള പോൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.പി. ഖാദർ അലി വറ്റല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലേബർ സെസ്, വൺ ടൈം ടാക്സ് തുടങ്ങിയ നികുതികളിൽനിന്ന് കോഴിഫാമുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.