തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ‘സ്വാമി പ്രസാദം’ കൗണ്ടര് തുറന്നു; ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോൾ പ്രസാദം വീടുകളില് ലഭ്യമാകുംtext_fields
ശബരിമല: തീർഥാടന കാലത്ത് സന്നിധാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക ‘സ്വാമി പ്രസാദം’ ബുക്കിങ് കൗണ്ടറും പാർസല് ബുക്കിങ് സൗകര്യവും ആരംഭിച്ചു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സന്നിധാനത്ത് ദേവസ്വത്തിന്റെ അരവണ, അപ്പം കൗണ്ടറുകള്ക്ക് സമീപമായാണ് കൗണ്ടര് പ്രവര്ത്തിക്കുക. അയ്യപ്പഭക്തര്ക്ക് സ്വാമി പ്രസാദവും അരവണ പായസവും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി രാജ്യത്തെവിടെയും ഈ കൗണ്ടര് വഴി അയക്കാന് സാധിക്കും. ഭക്തര് ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രസാദം വീടുകളില് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്തെ പ്രത്യേക കൗണ്ടറിന് പുറമെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് വഴിയും ‘സ്വാമി പ്രസാദം’ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. തീർഥാടന കാലത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി, ആവശ്യമായ അളവില് പ്രസാദവും അരവണയും ബുക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിലെത്തിക്കാന് ഈ സംവിധാനം ഭക്തര്ക്ക് സഹായകരമാകും.
അരവണയുടെ വിലയും പോസ്റ്റല് ചാര്ജും നല്കിയും അരവണ വാങ്ങി നല്കിയാല് പോസ്റ്റല് ചാര്ജ് മാത്രം നല്കിയും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പോസ്റ്റല് സര്വിസ് കേരള സര്ക്കിള് ഡയറക്ടര് എന്.ആര്. ഗിരി, സൗത്തേണ് റീജ്യന് അസി. ഡയറക്ടര് എന്.എസ്.ശങ്കര് എന്നിവര് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
‘ശബരിമല സന്ദേശ്’ പ്രകാശനം ചെയ്തു
ശബരിമല: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയായ ‘ശബരിമല സന്ദേശി’ന്റെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് പ്രത്യേക പതിപ്പ് ശബരിമലയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. 76 പേജുള്ള പതിപ്പ് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തീർഥാടന പാരമ്പര്യവും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ ലേഖനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെ.ജെ. യേശുദാസിന്റെ സന്ദേശവും ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്ര, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പി. വാസു, മുൻ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ. വിജയകുമാർ എന്നിവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങളും മാസികയിലുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്തു.
വെൻഡിങ് മെഷീനും കിയോസ്കും ആശ്വാസമായി
ശബരിമല: അരവണയും ഉണ്ണിയപ്പവും വാങ്ങാൻ വെൻഡിങ് മെഷീനും കിയോസ്കും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായി. അരവണ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽനിന്ന് യു.പി.ഐ പേമെന്റ് നടത്തി നേരിട്ട് ഒരേസമയം 5 ടിൻ അരവണ വാങ്ങാം. മാളികപ്പുറത്തിന് സമീപമാണ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലും മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കിയോസ്കുകൾ വഴി ഭക്തർക്ക് അപ്പവും അരവണയും യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ ശേഷം രസീത് നിർദിഷ്ട കൗണ്ടറുകളിൽ കാണിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയും.
പമ്പയിൽ വസ്ത്രം തള്ളരുതെന്ന സന്ദേശം ബസിലും സ്റ്റാൻഡിലും കേൾപ്പിക്കണം -ഹൈകോടതി
കൊച്ചി: പമ്പാനദിയിൽ വസ്ത്രമടക്കമുള്ളവ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന സന്ദേശം ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിക്കുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി.
പ്ലാസ്റ്റിക്, ഷാംപൂ കവറുകൾ നദിയിലോ പരിസരത്തോ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കൃത്രിമ കുങ്കുമം ഉപയോഗിക്കരുത്, പമ്പയുടെ ശുചിത്വം പാലിക്കണം തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശം. സന്ദേശമടങ്ങിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ദേവസ്വം ബോർഡ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് കൈമാറാനും നിർദേശിച്ചു. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജികൾ പരിഗണിക്കവേയാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. എരുമേലിയിലെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്കൊപ്പം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. എരുമേലി ദേവസ്വം ബോർഡ് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ശുചിമുറികൾക്ക് മുന്നിൽ കുന്നുകൂടിയ മാലിന്യം ഉടൻ നീക്കണം.
എരുമേലി വലിയതോട്ടിലും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും തള്ളരുതെന്നതും സന്ദേശമായി അറിയിക്കണം. ശബരിമല സന്നിധാനം, പമ്പ, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വവും സുഗമമായ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണം. പമ്പയിൽ 50 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ബിന്നുകളും നിരീക്ഷണത്തിനായി സി.സി.ടി.വി കാമറകളും സ്പീക്കറുകളും വേണമെന്നടക്കം നിർദേശിച്ച കോടതി മുൻ ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പാക്കാനും നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് വിഷയം വീണ്ടും നവംബർ 30ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.