പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് മൃഗാശുപത്രിയിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ്, അങ്കണവാടിയിലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
മണ്ണാർക്കാട്: കുട്ടികൾക്കുള്ള പോളിയോ വാക്സീൻ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നൽകിയതിനെ ചൊല്ലി കുമരംപുത്തൂർ ചങ്ങലീരി രണ്ടാം മൈലിൽ നാട്ടുകാരും യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. വളർത്തുനായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു. സംഭവം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന ഘട്ടം വന്നതോടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
യോഗങ്ങളിൽ ചങ്ങലീരി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ രാവിലെ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് മൃഗാശുപത്രിയിലാണ് കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണകൂടം കാണുന്നതെന്നും അവർ വിമർശിച്ചു.
എന്നാൽ യുഡിഎഫിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തധികൃതർ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 20-ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വിതരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വർഷങ്ങളായി ചങ്ങലീരിയിലെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ വെച്ചു തന്നെയാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നതെന്നും ഭരണസമിതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിടം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ വെച്ച് പരിപാടി നടത്തുന്നതിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് വിതരണം മാറ്റിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാവിലെ മുതൽ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. തർക്കം മൂത്തതോടെ വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുവിഭാഗത്തെയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും സമരക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായത്. തുടർന്ന് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സമീപത്തെ അങ്കണവാടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
അങ്കണവാടിയിലേക്ക് കേന്ദ്രം മാറ്റിയതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിന് താൽക്കാലിക വിരാമമായി. കുട്ടികൾക്കുള്ള പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം പിന്നീട് അവിടെ സുഗമമായി പുനരാരംഭിച്ചു. എങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലും രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.