ജലോത്സവത്തിനിടെ പൊലീസിന് കിട്ടിയത് 'എട്ടിന്റെ പണി'; കായലിൽ വീണ വയർലെസ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തി, തുടർനടപടികൾ പരിശോധനക്ക് ശേഷംtext_fields
കൊല്ലം: വയർലെസ് സെറ്റിനായി തിരച്ചിൽ. ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആശ്വാസം. അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ്സ് ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ പൊലീസിന് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ചാലുംമൂട് എസ്.ഐയുടെ വയർലെസ് സെറ്റ് കായലിൽ വീണു.
പിന്നെ സെറ്റിനായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാന വേദിക്കരികിലായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസിന്റെ ആശയവിനിമയ ഉപകരണം വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയതോടെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യം തുടങ്ങി. മത്സരത്തിനുശേഷം ആറുമണിയോടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധൻ കായലിൽ മുങ്ങി. 15 മിനിറ്റോളം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സെറ്റ് കണ്ടടുത്തു. ഇതോടെയാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുഖത്ത് ആശ്വാസത്തിന്റെ ചിരി കണ്ടത്.
വെള്ളത്തിൽ പോയ സെറ്റ് തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിലും കഥ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ അപകടമാണോ അശ്രദ്ധയാണോ എന്ന പരിശോധനക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ വകുപ്പുതല നടപടികൾക്കും ഉപകരണത്തിന്റെ വില ഈടാക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വയർലെസ് സെറ്റിന്റെ പരിശോധനയും ഔദ്യോഗിക നടപടികളും പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമാണ് ഇനി എന്ത് എന്ന് പറയാനാകൂ.