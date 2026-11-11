എൽപിഎസ്ടി സമരക്കാരുടെ പന്തൽ പൊളിച്ചുനീക്കി പൊലീസ്; വളർമതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

എൽപിഎസ്ടി സമരക്കാരുടെ പന്തൽ പൊളിച്ചുനീക്കി പൊലീസ്; വളർമതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ഹോൾഡോഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമരസമിതി സെക്രട്ടറി എസ്. വളർമതിയെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി.
സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റാനാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടുതവണ കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് സമരക്കാർ തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതോടെയാണ് പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായത്. ഈസമയം അധികം സമരക്കാർ പന്തലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി മുഴുവൻ സാമഗ്രികളും ലോറിയിലാക്കി പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
നിരാഹാരം 17 ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെ വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നു. ഡോക്ടറെത്തി പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയാലും സമരം തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം തവണയാണ് വളർമതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തി നിരാഹാരം പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതം 1:25 ആക്കി കുറക്കണമെന്നതടക്കം ആവശ്യങ്ങളുയർത്തി അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന സമരം 129 ദിവസം പിന്നിട്ടു. പൊലീസ് നീക്കത്തിനെതിരെ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരും പിന്തുണയുമായെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സ്ഥലത്ത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
ബാനറുകളും ഫ്ലക്സുകളും സ്ഥലത്തുനിന്ന് നീക്കി. ‘വാക്കു പാലിക്കാത്ത വി.ഡി. സതീശൻ’ എന്ന ബോർഡും പൊലീസ് എടുത്തുമാറ്റി. രാത്രി തന്നെ പുതിയ സമരപന്തൽ കെട്ടുമെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.