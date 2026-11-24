പാർട്ടിയിൽ ചേരാനാകില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ചേരാനാകൂ; കോൺഗ്രസിലെ തർക്കത്തെ പരിഹസിച്ച് പി.എം.എ സലാംtext_fields
ആലപ്പുഴ: കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ സലാം. കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രമേ ചേരാനാകൂ എന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ സലാം പരിഹസിച്ചു. ലീഗിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്, ബഷീർ സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിഭാഗങ്ങളില്ലെന്നും ഒറ്റപ്പാർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും പി.എം.എ സലാം പറഞ്ഞു. കായംകുളത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തക ക്യാമ്പിലാണ് പരാമർശം.
"ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഒപ്പം നിൽക്കാനും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗെന്ന് കേരളം വിധിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഘടകകക്ഷികളിൽനിന്ന് നിരവധി പേർ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കല്ലേ ചെല്ലാൻ പറ്റൂ? നമ്മുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണോ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ, തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ, ബഷീർ സാഹിബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ... അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ." ഒറ്റ പാർട്ടിയായി ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സംവിധാനമാണ് ലീഗിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പോര് വീണ്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണ് പി.എം.എ സലാമിന്റെ പരാമർശം.