പി.എം ശ്രീ: എൽ.ഡി.എഫിൽ വീണ്ടും പോര്, ശിവൻകുട്ടിയും ബിനോയ് വിശ്വവും നേർക്കുനേർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീയിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി സി.പി.എം-സി.പി.ഐ നേതാക്കൾ. പി.എം ശ്രീയിൽ തങ്ങൾ തിരുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് എൽ.ഡി.എഫ് അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതെന്ന സി.പി.ഐ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി. ശിവൻകുട്ടി.
എന്നാൽ, ശിവൻകുട്ടിക്ക് സി.പി.ഐയെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നും സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ തിരിച്ചടി. ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും വീണ്ടും പി.എം ശ്രീ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ മുന്നണി ഐക്യത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല. പി.എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടത് ദുർബല നിമിഷത്തിലാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാനാവില്ല.
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുർബല നിമിഷമില്ല. ഇതെന്ത് മുന്നണി ബന്ധമാണ്?. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറിൽ നാല് സി.പി.ഐ മന്ത്രിമാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. സർക്കാറിന്റെ നേട്ടവും കോട്ടവും അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കോട്ടത്തിന്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദി സി.പി.എം മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പി.എം ശ്രീയിൽ സി.പി.ഐക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പി.എം ശ്രീ വേണ്ടെന്നുവെച്ചത് എൽ.ഡി.എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗമാണെന്ന് ശിവൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശിവൻകുട്ടി സി.പി.ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അനവസരത്തിൽ ആർക്കുവേണ്ടി, എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ശിവൻകുട്ടി പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത്?. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പദവി ഇപ്പോഴും തർക്ക വിഷയമാണ്. അത് പരസ്യമായി ഉന്നയിക്കാത്തത് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കൊണ്ടാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.