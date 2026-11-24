ബഹുസ്വരത രാജ്യത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത -പി. മുജീബ് റഹ്മാൻtext_fields
കാഞ്ഞങ്ങാട്: ബഹുസ്വരത രാജ്യത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയും അഭിമാനവുമാണെന്നും അത് നശിപ്പിച്ച് ഏകസ്വരമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തിന് ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം തൊട്ടേ ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളരെ ശക്തമായ ഈ കാലത്ത് പരസ്പരം ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഹ്വാനം ചെയ്തു. ‘ഇസ്ലാമിക പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ കർമസാക്ഷ്യം’ വിഷയത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽനടത്തിയ ഏരിയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് മൊയ്തു ഇരിയ അധ്യക്ഷനായി. സമ്മേളന കൺവീനർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി തായലക്കണ്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് സിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇബ്നു ഹംസ, വനിത വിഭാഗം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി റജീന ബീഗം, ജില്ല പ്രസിഡൻറ് പി.എസ്. അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി, മുൻ ജില്ല പ്രസിഡൻറ് വി.എൻ. ഹാരീസ്, കെ.എം. ഷാഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അബ്ദുല്ല പടന്ന ഗാനാലാപനം നടത്തി. എസ്.ഐ.ഒ ജില്ല പ്രസിഡൻറ് എ.പി. മുഹമ്മദ് താഹിർ ഖുർആൻ ക്ലാസെടുത്തു.
ഇസ്ലാമിക കുടുംബജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ‘സുഗന്ധമുള്ള ജീവിതം’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും പോഷക ഘടകങ്ങളെയും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഹംസഫർ എന്ന ഡോക്യുഫിക്ഷനും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും അമീറും മറ്റ് നേതാക്കളും മറുപടി നൽകി. ഐ.പി.എച്ച് പുസ്തകശാല നിരവധിപേർ സന്ദർശിച്ചു.