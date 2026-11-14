രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു -പിണറായി

രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു -പിണറായിtext_fields
കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നല്ലൊരുവിഭാഗം ജനം കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് കാലമേറെയായിട്ടും വർഷാവർഷം 6.30 കോടി പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങളിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വർധിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളിൽനിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ ചെലവിന്റെ നല്ലഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിടലിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, അതിസമ്പന്നർക്ക് വാരിക്കോരി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേയർ ഒ. സദാശിവർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പി.കെ. ഗിരീഷ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വ്യാപാരിമിത്ര മരണാനന്തര സഹായ വിതരണം ഫൈസൽ ബാബു എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.സി. മമ്മദ് കോയ, സെക്രട്ടറി ഇ.എസ്. ബിജു, ജില്ല സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, കൗൺസിലർ ജിഷ ശബരീഷ്, കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മുൻ ചെയർമാൻ എം. മെഹബൂബ്, സലീം മടവൂർ, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ രാജധാനി, വരുൺ ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.