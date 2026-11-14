Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു -പിണറായി

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു -പിണറായി
    cancel
    camera_alt

    വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​മി​തി​യു​ടെ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഹ​സ്ത​ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന കു​ഞ്ഞ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: രാ​ജ്യ​ത്ത് ദാ​രി​ദ്ര്യം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​മി​തി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ല്ലൊ​രു​വി​ഭാ​ഗം ജ​നം ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച് കാ​ല​മേ​റെ​യാ​യി​ട്ടും വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം 6.30 കോ​ടി പേ​ർ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദാ​രി​ദ്ര്യം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​ല​വി​ന്റെ ന​ല്ല​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ട​ലി​ക്ക് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്ക് വാ​രി​ക്കോ​രി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മേ​യ​ർ ഒ. ​സ​ദാ​ശി​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​കെ. ഗി​രീ​ഷ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ൾ പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ്യാ​പാ​രി​മി​ത്ര മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ.​സി. മ​മ്മ​ദ് കോ​യ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എ​സ്. ബി​ജു, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ജി​ഷ ശ​ബ​രീ​ഷ്, ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫെ​ഡ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. ​മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, സ​ലീം മ​ട​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ രാ​ജ​ധാ​നി, വ​രു​ൺ ഭാ​സ്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Pinarayi Vijayan: Poverty Rising in India
    Next Story
    X