‘ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ നഷ്ടമാകരുത്, സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം’; അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിച്ച് പിണറായി വിജയൻtext_fields
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ഗവ. ട്രൈബൽ സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, പ്രദേശത്ത് ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ നഷ്ടമാകാത്ത സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അട്ടപ്പാടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും വേണം.
യാദൃശ്ചികമായാണെങ്കിലും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി ആറുമാസം തികയുന്ന വേളയിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരിൽനിന്ന് ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കേൾക്കാനായത്. ജീവൻ നഷ്ടമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. പലർക്കും തങ്ങളുടെ വേദന വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അട്ടപ്പാടിയിൽ അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ വിളർച്ച, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം, കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുകയാണ്.
അട്ടപ്പാടിയിലെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളുടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ചുമതല വഹിക്കേണ്ട അഗളി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം താളംതെറ്റി.
നേരത്തെ എല്ലാ ഊരുകളിലും എത്തിയിരുന്ന ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ (എൻ.എച്ച്.എം) മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂനിറ്റുകളുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
അട്ടപ്പാടിയിലെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അഗളി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് നൽകുകയും ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അംഗൻവാടികളോട് ചേർന്നുള്ള സമൂഹ അടുക്കളകൾ പൂട്ടുകയും സ്കൂളുകളിലെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മെന്റർ അധ്യാപകരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ വെച്ചു കളിക്കുകയും അട്ടപ്പാടിയെ വീണ്ടും ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഈ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അട്ടപ്പാടി മുക്കാലിയിൽ മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ വീടും പിണറായി സന്ദർശിച്ചു.