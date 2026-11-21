ഗസ്സയിൽ കൂട്ടക്കുരുതിക്കിടെ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാടോ? രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പിണറായിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ.
ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ നിരപരാധികളായ കുട്ടികളടക്കം ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും വംശഹത്യ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെ, ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പിണറായി ആരോപിച്ചു. ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ രാഹുലിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
‘ഫലസ്തീൻ ജനതയെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേലുമായി സൈനിക, പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന രാഹുലിന്റെ നിലപാട് കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ അനുകൂല സമീപനമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്.
ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ വംശഹത്യകളിലൊന്നാണ് ഗസ്സയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നയതന്ത്ര സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പേരിൽ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണക്കാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമം ഒരുതരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല.’ -പിണറായി പറഞ്ഞു.
സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വിദേശനയ പാരമ്പര്യത്തെപ്പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ അനുകൂല നിലപാട് തകർക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫലസ്തീൻ ജനതക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകളിൽനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വ്യതിചലനമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്
‘ഇറാൻ യുദ്ധവും ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഫസർ പേപ്പുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. പരിപാടിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ‘എക്സി’ൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ.
‘ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദേശനയത്തെ നയിക്കേണ്ടത്. ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധത്തെ ഞാൻ പിന്തുണക്കുന്നു. നമ്മുടെ സായുധ സേനക്ക് മികച്ച ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ താൽപര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഗസ്സയിലെ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കലാകരുത്.’
രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ നിരവധി പേർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ‘നല്ല ബന്ധം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെയും ‘വംശഹത്യ’ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിനെയും വിമർശിച്ചു.
വംശഹത്യയും വർണവിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിഷ്കൃത ലോകം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകവും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.