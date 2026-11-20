സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഡിഗ്രി തോറ്റവർക്ക് പി.ജി പ്രവേശനംtext_fields
കാലടി: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷാ വിവാദം. സർവകലാശാലയുടെ തുറവൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ ബി.എ തോറ്റ വിദ്യാർഥിനിക്ക് എം.എക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതായി സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഇതുപോലെ, മറ്റു ചിലർക്കും ഡിഗ്രി പാസാകാതെ പി.ജി പ്രവേശനം നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
എം.എ പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും ആദ്യം വാങ്ങിയെങ്കിലും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വിദ്യാർഥിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകലാശാലയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബി.എ പാസായില്ലെന്നത് പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ബി.എ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും പരിശോധിക്കാതെ പരീക്ഷാ വിഭാഗം എം.എ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ബി.എഫ്.എ പാസാകാതെ എം.എഫ്.എ പ്രവേശനം ലഭിച്ച എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവ് കലേഷിന്റെ വിഷയവും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബി.എഫ്.എ പാസാകാതെ എം.എഫ്.എ പ്രവേശനം നേടി വിജയിച്ച എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവ് കലേഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടും സർവകലാശാല മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബി.എ പാസാകാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് എം.എക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്ത് നൽകി.
2021ൽ ധർമരാജ് അടാട്ട് വി.സിയായിരിക്കെ ബി.എ പാസാകാത്ത ആറ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എം.എ പ്രവേശനം നൽകിയത് പിന്നീട് വി.സിയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിച്ച സർവകലാശാല വി.സി ഡോ. ജയരാജ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബി.എ തോറ്റ വിദ്യാർഥിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എം.എക്ക് പ്രവേശനം നൽകി സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രൊഫ. ഡോ. ബിച്ചു എക്സ്. മലയിലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, സംസ്കൃത സർവകലാശാല വി.സി എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകി.