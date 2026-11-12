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    ‘ആർ.എസ്.എസിൽ ഏത് മതക്കാർക്കും പ്രവർത്തിക്കാം’

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    ‘ആർ.എസ്.എസിൽ ഏത് മതക്കാർക്കും പ്രവർത്തിക്കാം’
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    കോഴിക്കോട്: ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ആർ.എസ്.എസിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും സംഘടന ആരെയും വിലക്കാറില്ലെന്നും ആർ.എസ്.എസ് കേരള-തമിഴ്നാട് ബൗദ്ധിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് കെ.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ. ആർ.എസ്.എസ് പൂർണമായും ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശ്വസംവാദ കേന്ദ്രം ഉത്തരകേരളം യൂണിറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ദീപാവലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ആർ.എസ്.എസ് ആരെയും വിലക്കാറില്ല. എന്നാൽ, ആർ.എസ്.എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ചിലർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആർ.എസ്.എസ് കോഴിക്കോട് സഹസംഘചാലക് എ.കെ. ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ദീപക് ധർമടം, പ്രസ് ക്ലബ് നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.പി. രമേശ്, അജീഷ് അത്തോളി, വിനോദ് താമരശ്ശേരി എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

    ഹരീഷ് കടയപ്രത്ത്, എം. ബാലകൃഷ്ണൻ, ടി. സുധീഷ്, കെ. ജീവാനന്ദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

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    News Summary - People of any religion can work in RSS'
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