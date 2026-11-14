ക്ഷേമ പെന്ഷന് മസ്റ്ററിങ് പൂര്ത്തിയായില്ല; സമയപരിധി നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി, ഈ മാസത്തെ പെന്ഷന് തടസ്സമില്ല, മസ്റ്ററിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം...text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി പെന്ഷന് വാങ്ങുന്നവര്ക്കുള്ള വാര്ഷിക മസ്റ്ററിങ് പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി സർക്കാർ. ഇതുപ്രകാരം ഈ മാസം 30 വരെ അവസരം ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഒക്ടോബര് 30 വരെയായിരുന്നു സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
ഇനിയും ധാരാളം പേര് മസ്റ്ററിങ് പൂര്ത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സര്ക്കാറിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. അതേസമയം, തീയതി നീട്ടിയത് വഴി മസ്റ്റര് ചെയ്യാത്തവര്ക്ക് ഈ മാസത്തെ പെന്ഷന് തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്, ഈ മാസം 30-നകം മസ്റ്ററിങ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത പക്ഷം ഡിസംബര് മാസം മുതല് പെന്ഷന് ലഭിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
മസ്റ്ററിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അർഹരായവർക്ക് തന്നെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുമാണ് മസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നത്.
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽനിന്ന് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവരുമാണ് വാർഷിക മസ്റ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാ: വാർധക്യകാല പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ, ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ, കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ പെൻഷനുകൾ.
അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയാണ് മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. ആധാർ അധിഷ്ഠിത ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഗുണഭോക്താവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ സ്ഥിരീകരിക്കുക. ആധാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിരലടയാളം ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. വിരലടയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഐറിസ് സംവിധാനവും ലഭ്യമാണ്.
മസ്റ്ററിങ്ങിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് കൈവശം കരുതണം. പെൻഷൻ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കും.
ബയോമെട്രിക് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. മറ്റൊരാളെ രേഖകൾ മാത്രം നൽകി അയച്ചാൽ സാധാരണ മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല.
കിടപ്പുരോഗികൾക്കും ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഹോം മസ്റ്ററിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇതിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകണം. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി മസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഒരുക്കും.
ആധാർ ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറിൽനിന്നോ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽനിന്നോ ലഭിക്കുന്ന ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് മസ്റ്ററിങ് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖയും ആവശ്യമായി വരാം.
അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെ മസ്റ്ററിങ് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. അതിനാൽ പ്രത്യേകം രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.