‘സർക്കാറിനെതിരായ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം മൗലികാവകാശം’ ; എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചതിനെതിരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

‘സർക്കാറിനെതിരായ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം മൗലികാവകാശം’ ; എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചതിനെതിരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാറുകൾക്കെതിരെയും നയങ്ങൾക്കെതിരെയും സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്ന എൽ.പി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരപ്പന്തൽ പൊലീസ് പൊളിച്ചുനീക്കുകയും അവരുടെ നേതാവ് വളർമതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.
ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല, ലോകത്തെവിടെയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മൗലിക അവകാശമുണ്ടെന്നും ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണഘടന ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സമരം അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുകയോ പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊലീസ് ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ. സമാധാനപരമാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളെ തടയേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയുള്ളതിനാലാണ് സമരപ്പന്തല് പൊളിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ കമീഷണര്ക്കെതിരെ മൂന്നുതവണ കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസുകള് വന്നിരുന്നു. സമരത്തിന് ആരും എതിരല്ലെന്നും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുമായി നിരവധി തവണ ചര്ച്ച നടത്തിയതാണെന്നും ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളില് നാലെണ്ണവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
നാല് മാസത്തിലേറെയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിവരുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരപ്പന്തലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പൊലീസ് നീക്കം ചെയ്തത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഈ സമരം. നിരാഹാര സമരത്തിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ വളർമതിയെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.