പാത്രിയാര്ക്കീസ് ബാവയുടെ മണർകാട് പള്ളി സന്ദർശനം: സർക്കാറിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭtext_fields
കോട്ടയം: യാക്കോബായ സഭയുടെയും ആകമാന സുറിയാനി സഭയുടെയും പരമാധ്യക്ഷനായ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അപ്രേം ദ്വിതീയന് പാത്രിയാര്ക്കീസ് ബാവയുടെ മണർകാട് പള്ളി സന്ദർശനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ. സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി നിലപാടെടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം.
മണർകാടും കോതമംഗലത്തും നടന്നത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാധ്യമ വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത വിമർശിച്ചു. സഭ ഒന്നായാൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, അതിന് പിന്നാലെ സംഭവിച്ചത് അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സഭാ സമാധാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ആത്മാർഥ ശ്രമത്തിന് തുരങ്കം വെച്ചത് കോൺഗ്രസിലുള്ളവരാണ്. കോൺഗ്രസുകാരും ചില ഘടകകക്ഷികളും ചേർന്നാണ് സമാധാന നീക്കങ്ങൾ തകിടം മറിച്ചത്. പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ നിയമം ലംഘിച്ചതോടെ ആ പാപഭാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തലയിലായി. സത്യം വൈകാതെ പുറത്തുവരുമെന്നും മെത്രാപ്പോലീത്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ മലങ്കരസഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സഭാ ആസ്ഥാനമായ ദേവലോകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ചർച്ചകൾക്കുശേഷം എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തർക്കബാധിത പള്ളികളിൽ പ്രവേശിച്ച് നൈമിഷിക സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി ശാശ്വത സമാധാനത്തെ തച്ചുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി മെത്രാപ്പോലീത്ത പറഞ്ഞു.
പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിയമോപദേശം കിട്ടിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം രണ്ടു കൂട്ടരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാറിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതെ ഒരു വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിന്ന് മലങ്കര സഭയെ മുറിവേൽപിച്ചു. ആരുടെയും ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സഭാതർക്കത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നും ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.