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    പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ കേരളത്തിൽ; ‘യുവതലമുറയെ വിശ്വാസ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം’

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    നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സ്വീകരണം
    പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ കേരളത്തിൽ; ‘യുവതലമുറയെ വിശ്വാസ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം’
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    നെടുമ്പാശ്ശേരി: യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അപ്രേം രണ്ടാമൻ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ കേരളത്തിലെത്തി. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ലോകസമാധാനത്തിനായി പ്രാർഥിക്കാനും യുവതലമുറയെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

    മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിന്റെയും വിശുദ്ധ മൂറോന്‍ കൂദാശയുടെയും 150ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ എത്തിയത്. ഇന്ന് പുത്തന്‍കുരിശ് പാത്രിയര്‍ക്കാ സെന്ററിലും മുളന്തുരുത്തി മാര്‍ത്തോമന്‍ യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിലുമായി വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കും.

    13ന് രാവിലെ എട്ടിന് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെയും ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക മോര്‍ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവായുടെയും 60ഓളം മെത്രാപ്പോലീത്തമാരുടെയും കാർമികത്വത്തിൽ മൂറോന്‍ കൂദാശയും കുർബാനയും നടക്കും. 14ന് മുളന്തുരുത്തി കത്തീഡ്രലില്‍ ചാത്തുരുത്തില്‍ ഗീവര്‍ഗീസ് മോര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് 125ാം ദുഖ്‌റോനോ ആചരണ ഉദ്ഘാടനവും പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവാ നിര്‍വഹിക്കും. 16ന് പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ മടങ്ങും.

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    News Summary - Patriarch Aphrem II arrives in Kerala
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