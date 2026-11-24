‘മരിച്ചുപോയ മുത്തച്ഛന്റെ തോക്ക്; ആദ്യം വെടിപൊട്ടിയപ്പോൾ ഗൗരവം മനസ്സിലായില്ല, വീണ്ടും കാഞ്ചിവലിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടു...’ -പാലക്കാട് സ്കൂൾ വെടിവെപ്പ് കളിക്കിടെയെന്ന് പൊലീസ്text_fields
പാലക്കാട്: തൃത്താല പരുതൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് സഹപാഠിയുടെ തോക്കിൽനിന്ന് വെടിയേറ്റ സംഭവം കുട്ടികൾ തോക്കുപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നതിനിടെയെന്ന് പൊലീസ്. മുത്തച്ഛന്റെ പഴയ തോക്കാണ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് വിദ്യാർഥി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
ആദ്യം ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ വെടിപൊട്ടിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗൗരവം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. തുടർന്ന് വീണ്ടും തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് കളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമതും വെടിപൊട്ടുകയായിരുന്നു. മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ കൈയിലാണ് വെടിയേറ്റതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യതവണ ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ വെടിപൊട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യം കരുതിയത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് വെടിപൊട്ടിയത്. ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകാതെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും തോക്കുപയോഗിച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വെടിപൊട്ടിയത്. അപ്പോൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തൃത്താല പരുതൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 11.30ഓടെയാണ് സംഭവം. തൃത്താല കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥി കൊണ്ടുവന്ന തോക്കിൽനിന്നാണ് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുമൂല സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിയെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ മനഃപൂർവമായ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റു കുട്ടികളിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതോടെയാണ് തോക്കുപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലായത്.
സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എയർഗണ്ണല്ല നാടൻ രീതിയിൽ നിർമിച്ച റിവോൾവറാണെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച മുത്തച്ഛന്റെ ലൈസൻസില്ലാത്ത നാടൻ തോക്കാണിത്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരുമാസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അമ്മ അറിയാതെയാണ് കുട്ടി വീട്ടിൽനിന്ന് തോക്കെടുത്ത് സ്കൂളിലെത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. വീട്ടിൽനിന്ന് തോക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ കൗതുകത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ തൃത്താല പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയശേഷം തോക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ കൈയിലെ വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്യാൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.