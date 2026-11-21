'വികാരപരമായ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനം'; എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു: പത്മജ വേണുഗോപാൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത് വൈകാരികമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് പത്മജ വേണുഗോപാൽ. ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് പത്മജയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. തന്റെ തീരുമാനം കെ. കരുണാകരനെയും തന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചെന്നും അതിൽ എല്ലാവരോടും ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും പത്മജ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു പദവിയും മോഹിച്ചല്ല കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസുകാരിയായി മാറണമെന്നത് മാത്രമാണ് മനസ്സിലുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പ്രവർത്തകനും തന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ വേദന തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് മടങ്ങിവരവിന് തയാറെടുക്കുന്നതെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു.
'വികാരപരമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു ബിജെപി പ്രവേശനം എന്ന് രാജിവെച്ച വേളയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ്. അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം കെ. കരുണാകരൻ എന്ന വ്യക്തിയെയും എന്നെയും സ്നേഹിച്ച നിരവധി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തത്' -പത്മജ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
'ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവി മോഹിച്ചല്ല മറിച്ച് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായി മാറണം എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഏറ്റ മുറിവിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമാപണം നടത്തുവാനും ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്' -പത്മജ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത മാസം പിതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെ. കരുണാകരന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മൃതികുടീരത്തിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നും പത്മജ അറിയിച്ചു.
2024 മാർച്ചിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അവഗണനയടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പത്മജ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന കെ. കരുണാകരന്റെ മകളുടെ ബി.ജെ.പി പ്രവേശനം അന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം നവംബർ 19ന് ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെക്കുന്നതായി പത്മജ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബി.ജെ.പിയുടെ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നത് എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പത്മജയുടെ കോൺഗ്രസ് പുനഃപ്രവേശനത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽനിന്നുതന്നെ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നശേഷം കോൺഗ്രസിനെതിരെ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം. പത്മജ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി തലത്തിൽ ആലോചിച്ചശേഷമേ തീരുമാനമുണ്ടാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തിയും പദവികളല്ല ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയും പത്മജ രംഗത്തെത്തിയത്. കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിന് പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.