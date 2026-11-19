അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു, ഇന്ന് ബിജെപിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; ഇത് പത്മജയുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രtext_fields
കൊച്ചി: കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് 2024 മാർച്ചിൽ ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും, രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം 2026 നവംബർ 19ന് ബിജെപി വിടുകയും ചെയ്ത പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രസ്താവനകളിലെ നിലപാട് മാറ്റങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. പാർട്ടി പ്രവേശന വേളയിൽ കോൺഗ്രസിനും നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ച അവർ, ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റ വേളയിൽ സ്വന്തം തീരുമാനത്തെ തിരുത്തിപ്പറയുന്ന കാഴ്ചക്കും കേരളം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു.
വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച കോൺഗ്രസിൽ അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നും നിരന്തരം അവഗണനയും അപമാനവുമാണ് നേരിട്ടതെന്നുമാണ് 2024 മാർച്ചിൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ പത്മജ വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘കോൺഗ്രസിൽ ദിവസവും അപമാനിക്കപ്പെട്ടു’ എന്ന് തുറന്നടിച്ച അവർ, 2016ലും 2021ലും തൃശൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കാലുവാരലാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാതെ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നേതൃത്വം ചെയ്തതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിലെ അവഗണനകളെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധിയോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും കാണാൻ പോലും സമയം അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പത്മജ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
പിതാവ് കെ കരുണാകരൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കെസി വേണുഗോപാൽ പോലും തന്നെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും, തൃശ്ശൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ വിമർശിച്ച സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനെതിരെയും അവർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ നേതൃത്വമില്ലെന്നും, കെ. കരുണാകരൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബിജെപിയിൽ ചേരുമായിരുന്നു എന്നുമുള്ള പരാമർശം അക്കാലത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2026 നവംബർ 19ന് ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെ, ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് പത്മജ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. ആ തീരുമാനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചാടിപ്പിടഞ്ഞെടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ.
ബിജെപിയിലെ അനുഭവത്തെ ‘മീനിനെ പിടിച്ച് കരയിൽ ഇട്ടതുപോലെ’ എന്നാണ് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാതെയാണ് അതിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതെന്നും, അവിടെ ഒട്ടും പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും പത്മജ വ്യക്തമാക്കി. ‘താൻ ജനിച്ചു വീണത് കോൺഗ്രസിലാണ്’ എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അവർ, സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനുമായുള്ള പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറി ‘ചേട്ടനെ തിരിച്ചുകിട്ടി’ എന്നും പറഞ്ഞു. തിരികെ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.