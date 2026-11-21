‘ക്ലിക്ക്' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കുക; ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നുtext_fields
എകരൂൽ: അമിത ലാഭവും ഉയർന്ന ശമ്പളവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും പിടിമുറുക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായ സമാനമായ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതാണ് സാധാരണക്കാരുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അധ്വാനവും സമ്പാദ്യവും ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഉണ്ണികുളം ഇയ്യാട് സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പിലൂടെ 26.82 ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്.
ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട വ്യാജ പരസ്യത്തിലെ ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് ഫോൺ നമ്പർ നൽകിയതാണ് ഇവർക്ക് വിനയായത്. തട്ടിപ്പുകാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ദമ്പതികൾ 2025 ഡിസംബർ 16 മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കായി പലതവണകളായി 26,82,000 രൂപ കൈമാറുകയായിരുന്നു. നിക്ഷേപിച്ച തുകയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭവിഹിതമോ തിരികെ ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ ഇത് ആദ്യമായല്ല അരങ്ങേറുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ 'ഫോക്സ് കോണിന്റെ' പേരിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ ഉണ്ണികുളം, പൂനൂർ മേഖലകളിലെ നിരവധി പേർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. അന്ന് പ്രമുഖരുടെ ചിത്രങ്ങളും വ്യാജ വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത സംഘം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും വ്യാജ ആപ്പുകളുടെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചുനൽകിയും 20,000 മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെയാണ് പലരിൽ നിന്നായി തട്ടിയെടുത്തത്. ആപ്പ് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതോടെയാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നഷ്ടമായ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
തട്ടിപ്പുകളുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ തുകകൾ ഇപ്പോഴും പ്രദേശവാസികൾക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിയായ ഒരു യുവതിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് സംഘം 25 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. ബാലുശ്ശേരി മേഖലയിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരയാകുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും വീട്ടമ്മമാരുമാണെന്നതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പുറത്തറിയാത്ത തട്ടിപ്പുകൾ ഇതിലേറെയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനഹാനി ഭയന്ന് പരാതിപ്പെടാൻ മടിക്കുന്ന കേസുകളും ധാരാളമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇയ്യാട് സ്വദേശികളുടെ പരാതിയിൽ ബാലുശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം പരാതി നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
പൊലീസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
- പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയോ പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെയോ പേരും ഫോട്ടോയും നൽകി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന അമിത ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ പരസ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുത്.
- വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്.
- വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുക.
- തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ വിവരം അറിയിക്കുക.