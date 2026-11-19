കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് താൻ യോഗ്യനല്ല; തന്റെ പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിtext_fields
ഇടുക്കി: കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് താൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി . സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്റെ പേര് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയാണ് അദ്ദേഹം.
ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റാകണമെന്ന തരത്തിൽ അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ചില പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനെന്ന കാര്യം പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതൃത്വം കൂടിയാലോചിച്ചാണ് നിശ്ചയിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തനിക്കായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ തീർത്തും അനുചിതമാണെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു പദവിയും മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഭാവിയിലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം എത്താൻ സാധിച്ചെന്നും, തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തെ മാനിച്ച് സഹായിച്ച നേതാക്കളോട് എന്നും നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അർഹതയില്ലാത്ത പദവികൾ തേടിപ്പോകാത്ത ആളെന്ന നിലയിൽ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കസേരയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ താൻ അനുയോജ്യനല്ലെന്നാണ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സ്ആപ്പിലും പോർവിളികൾ നടത്തിയിട്ടല്ല ഇത്തരം സുപ്രധാന പദവികൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്നും, അതിനെയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കളുടെ ഗണത്തിൽ തന്നെ പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും പദവികളിലും താൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ശരിയായ ആളെ ഹൈക്കമാൻഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും, തന്നിൽ സ്നേഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.