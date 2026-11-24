വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന: സ്റ്റേ അനുവദിക്കാതെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചുംtext_fields
കൊച്ചി: പുതിയ സർക്കാർ കേരള വഖഫ് ബോര്ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ ഡിവിഷൻബെഞ്ചും. പുതിയ ചെയർപേഴ്സനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിച്ച സര്ക്കാര് ഉത്തരവും ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയ സിംഗിൾബെഞ്ച് ഉത്തരവും റദ്ദാക്കണമെന്നടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അപ്പീലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.
പുതിയ വഖഫ് ബോർഡ് ഇതിനകം ചുമതലയേറ്റെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. പുനഃസംഘടന നിലവിൽ സിംഗിൾബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സംരക്ഷണം ബോർഡിനുണ്ട്. അതേസമയം, പുനഃസംഘടന അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
ഹരജികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സിംഗിൾബെഞ്ച് തന്നെ പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാനും ഡിവിഷൻബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി.