‘ഇത് കേവല രാഷ്ട്രീയ വാശിയല്ല...’; സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്ക് ഇളവിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന്​ മന്ത്രി റോജി

‘ഇത് കേവല രാഷ്ട്രീയ വാശിയല്ല...’; സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്ക് ഇളവിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി റോജിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എത്ര പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്കുള്ള അക്കാദമിക സ്വയംഭരണവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ. വികസനവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ബലികൊടുക്കാനാവില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇത് കേവല രാഷ്ട്രീയ വാശിയല്ല. കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയപരമായ തീരുമാനമാണ്. സ്വയംഭരണ കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പഠിച്ച് ലോകത്തോട് മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത?.
പഠനത്തിന് വിദ്യാർഥികൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം മാറ്റി, ലോകോത്തര പഠനാവസരങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാർ. വികസനവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ബലികൊടുക്കാനാവില്ല. മെറിറ്റും സംവരണവും സംരക്ഷിച്ചും ഫീസ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നീതിയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കിയും മാത്രമായിരിക്കും ഈ മുന്നേറ്റം. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽത്തന്നെ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല’ -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.