പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ് പീക്ക് ഡിമാൻഡ്; നവംബറിന്റെ ആദ്യവാരം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ല

പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ് പീക്ക് ഡിമാൻഡ്; നവംബറിന്റെ ആദ്യവാരം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ നവംബറിന്റെ ആദ്യവാരം. ഈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വിലകൂടിയ കരാറുകളില്ലാതെ ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യുതി ലഭിച്ചുവെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവാണ് നിലവിൽ പീക്ക് ഡിമാൻഡ്. 5488 മെഗാവാട്ട് പീക്ക് ഡിമാൻഡാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രവചിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ 521 മുതൽ 1008 മെഗാവാട്ട് വരെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. 0.31 എം.യു മുതൽ 8.7 എം.യു വരെ ഉപഭോഗത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കരാറുകളിലൂടെയും തത്സമയ വിപണിയിൽ നിന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്. ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ 8.59 എം.യു മുതൽ 11.35 എം.യു വരെ വൈദ്യുതിയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്തത്. ഈ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തിയാകും കേരളത്തിന് ഏത് കരാറാണ് വേണ്ടതെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ തീരുമാനിക്കുക. തത്സമയ വിപണിയിൽ ഫെബ്രുവരി വരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിന് പകലും രാത്രിയും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാല കരാർ ആവശ്യമാണോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്നതിന് പകരം ദുരൂഹതയും അവ്യക്തതയും സൃഷ്ടിച്ച് ഒളിച്ചോടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. മുന്നിൽ വന്ന ഫയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കെ.എസ്.ഇ.ബി. സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പരിശോധന നടത്തി സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ച ഹിമാചൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ അട്ടിമറിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും പിണറായി ചോദിച്ചു. വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഹിമാചൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നിട്ടും ജി.എൻ.എയുടെ ദുരൂഹ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചത് ഏത് നിയമത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തുവന്നു. വൈദ്യുതി കരാർ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടും ഉന്നയിച്ച അതേ 'ദുരൂഹ' ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്നും ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 12.50 രൂപക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വൈദ്യുതി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ രേഖകൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതിനാൽ അത്തരമൊരു ഓഫർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് രാജസ്ഥാൻ ഒക്ടോബർ 18ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 28ന് രാജസ്ഥാൻ റെഗുലേറ്ററി കമീഷന് മുന്നിൽ കരാർ നിർദേശങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു. കെ.എസ്.ഇ.ബി ശിപാർശയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ പക്കൽ ഫയൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ 30നാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.