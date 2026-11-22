ക്രീമുകൾ തേച്ചാൽ സൗന്ദര്യം വർധിക്കില്ല, പരാതി ലഭിച്ചാൽ നടപടിയുണ്ടാകും -ആരോഗ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ലഭിച്ചാൽ സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ഫേസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറത്ത് 17കാരിയുടെ വൃക്ക തകരാറിലായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇത്തരം ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യം വർധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. അതിനാൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അംഗീകൃത ക്രീമുകൾ വിപണിയിൽ ധാരാളമായി ലഭ്യമാണെന്നും കെ. മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ഫേസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമീഷൻ കേസെടുത്തു.ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വാങ്ങിയ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീം ഒരു വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് അപകടകരമാംവിധം ഉയർന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ക്രീം ലബോറട്ടറി പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴും ഇതിൽ അനുവദനീയമായതിലും അമിതമായ അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം നൽകാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കമീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ, കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി, കുട്ടി ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരോടാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുന്നത്.
ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന മുഖകാന്തി ക്രീമുകൾ വിപണിയിൽ വ്യാപകമാകുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അലംഭാവം കൊണ്ടാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു.
മെർക്കുറി (രസം) അടക്കമുള്ള വിഷഘനലോഹങ്ങളും വീര്യം കൂടിയ സ്റ്റിറോയിഡുകളും ഇത്തരം ക്രീമുകളിൽ അപകടകരമായ തോതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ) നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലബോറട്ടറികളിലെ പരിശോധനയിൽ അനുവദനീയമായതിലും പലമടങ്ങ് കൂടുതലായി മെർക്കുറിയും ലെഡും കണ്ടെത്തിയിട്ടും, വിൽപന തടയുന്നതിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം അനാസ്ഥ തുടരുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
ചർമരോഗങ്ങൾ മാറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. ചർമത്തിലൂടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ കലരുന്ന മെർക്കുറി വൃക്കകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറുകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിറയൽ, ഓർമക്കുറവ്, കടുത്ത ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. ക്രീമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീര്യമുള്ള സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ചർമം നേർത്തതാക്കാനും രക്തക്കുഴലുകൾ തെളിഞ്ഞുകാണാനും കാരണമാകുന്നു. കടുത്ത മുഖക്കുരു, ചുവപ്പ്, ചൊറിച്ചിൽ, അമിത രോമവളർച്ച എന്നിവക്കും ഇത് ഇടയാക്കും. ദീർഘകാല ഉപയോഗം ചർമത്തിൽ നീല കലർന്ന കറുത്ത പാടുകൾ സ്ഥിരമായി അവശേഷിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.