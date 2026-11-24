എൻ.ഐ.ടി വാടക കുറച്ചില്ല കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റ് കോഴിക്കോടിന് നഷ്ടമായിtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഫണ്ട് ലഭ്യതക്കുറവും മത്സരം നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഇല്ലാത്തതും കാരണം കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി അറ്റ്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപിന് കോഴിക്കോട് ആതിഥ്യമരുളില്ല. കോഴിക്കോട് ഗവ. ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ കോളജ് ആദിഥ്യമരുളുന്ന 58ാമത് കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർ കോളജ് അത്ലറ്റിക് ചമ്പ്യൻഷിപ് കൽപ്പറ്റ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡിസംബർ രണ്ട്, മൂന്ന്,നാല് തീയതികളിൽ നടക്കും.
കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടി (നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി)യിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ മത്സരം നടത്താമെന്ന് കരുതിയാണ് ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ പരിപാടിയുടെ ആതിഥേയത്വം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ എൻ.ഐ.ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരം നടത്താൻ ഭീമമായ വാടകയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. 1,05,000 രൂപ വരും ഒരു ദിവസത്തെ വാടക. മൂന്നു ദിവസത്തെ മീറ്റ് നടത്താൻ വാടകയിനത്തിൽ മാത്രം 3,15,000 രൂപ ചെലവാകും. എന്നാൽ മീറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.
വാടക കുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ.ഐ.ടി അധികൃതരുമായി കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ അടക്കം ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടും ധാരണയായില്ല. സംസ്ഥാന കായികമേള നടത്താനും ഇതേ വാടക തന്നെയാണ് സർക്കാറിനോട് എൻ.ഐ.ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സർക്കാർ അധീന പരിപാടികൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നൽകുന്നതിന് വാടകനിരക്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ എൻ.ഐ.ടിക്ക് വിവേചനാധികാരമുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലായിരുന്ന ആർ.ഇ.സി എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ആണ് പിന്നീട് എൻ.ഐ.ടിയായി മാറിയത്.
യൂനിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റ് നടത്താൻ പര്യാപ്തമായ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല താനും. 35ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിനോടനുബന്ധിച്ച് നവീകരിച്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിർമിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് പരിപാലനമില്ലാതെ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ട്രാക്കും മീറ്റ് നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥിതിയിലല്ല. തുടർന്നാണ് മത്സരാർഥികളെയും കൊണ്ട് ചുരം കയറാൻ തീരുമാനമായത്.
മലബാറിലെ പ്രധാന കായിക മത്സരമാണ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റ്. 490 റോളം അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഹാഫ് മാരത്തൺ ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കും. മാരത്തണിലെ പോയിന്റും കൂടി നോക്കിയാണ് മീറ്റിലെ ചാമ്പ്യൻമാരെ തീരുമാനിക്കുക.