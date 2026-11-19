‘ഞാൻ മോദിജിയെയും അമിത്ഷായെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ബിജെപി രാജി ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുരളിയേട്ടനോട്’ -പത്മജ വേണുഗോപാൽtext_fields
തൃശൂർ: ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെക്കുന്ന കാര്യം താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനോടായിരുന്നുവെന്ന് പത്മജ വേണുഗോപാൽ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും സുന്തോഷമുള്ളതും ചെയ്യൂ എന്നായിരുന്നു മുരളിയേട്ടന്റെ പ്രതികരണം. ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ. കരുണാകരന്റെ മകളും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ.
തൃശൂരിലെ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അവഗണ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു രാജിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല. താൻ ഇതുവരെ മോദിജിയെയും അമിത്ഷായെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു.
‘ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് നന്നായാണ് പെരുമാറിയത്. എന്നാൽ, ആ പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിന്തയിലും മനസ്സിലും ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണുള്ളത്. എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ ചേരുന്നതല്ലെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
തെറ്റു സംഭവിച്ചാൽ അത് ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി തുറന്നുപറയണമെന്നാണ് അച്ഛൻ കെ. കരുണാകരൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിജെപിയിലേക്ക് പോയത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മടിയില്ല. ആ തീരുമാനമെടുത്തത് വേണ്ടത്ര ആലോചിക്കാതെയാണ്. തൃശൂരിലെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് നേരിടേണ്ടിവന്ന അവഹേളനങ്ങളും മാനസിക വിഷമങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്ന് അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണമായത്.
രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പാടിയും അച്ഛനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നതുമാണ് എന്റെ പശ്ചാത്തലം. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ വ്യക്തിപരമായി ആരും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുമായി ചേർന്നുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് പറ്റിയ ഇടമല്ല അതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഗവർണർ പദവിയോ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയോ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയോ നേരിട്ടുകണ്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും പദവി ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പാർട്ടി വിടുന്നതെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ശരിയല്ല.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാന്യനായ വ്യക്തിയാണ്. സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയിൽ അനുയോജ്യനല്ല എന്ന് തോന്നിയിടടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടോ പാർട്ടിയിലെ മറ്റുള്ളവരോടോ വ്യക്തിപരമായ വിരോധമില്ല. എന്നാൽ, എനിക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ കാരണം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ദോഷം സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ബിജെപിക്കെതിരെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താനില്ല.
ബിജെപിയിൽ തുടരുമ്പോൾ കരയിൽ വീണ മീനിനെപ്പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മനസ്സിന് ആശ്വാസവും സമാധാനവും ലഭിക്കാനാണ് രാജി തീരുമാനമെടുത്തത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മനസ്സമാധാനത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്’ -അവർ വ്യക്തമാക്കി.
‘മുരളീധരനുമായുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചുകിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം’
സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് പത്മജ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ അകന്നുപോയ സഹോദരബന്ധം തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇനി മരണംവരെ ചേട്ടനൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
‘ബിജെപി രാജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് മുരളീധരനോടാണ്. മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു നേതാവുമായും ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ള നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്രം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ, ആരുമായും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല.
തൃശൂരിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുമായി ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. പാർട്ടി വിട്ടശേഷവും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനോടുള്ള അടുപ്പം ഒരിക്കലും മനസ്സിൽനിന്ന് ഇല്ലാതായിട്ടില്ല.
പിതാവ് കെ. കരുണാകരന്റെ സ്മാരകത്തിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ ഓർമകളും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയമൂല്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ബിജെപിയിൽ തുടരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്’ -അവർ പറഞ്ഞു.
2024 മാർച്ച് ഏഴിനാണ് പത്മജ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ മകളായ പത്മജയുടെ പാർട്ടിമാറ്റം അന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തിലേറെയായി ബിജെപിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചശേഷമാണ് പാർട്ടി വിടാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പത്മജയുടെ വിശദീകരണം.