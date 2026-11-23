വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പടരുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പാട്ടുമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സമ്മേളന വേദിയിൽ നേഹ സിങ് റാത്തോർtext_fields
കൊച്ചി: വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കാവ്യലോകം തീർത്തും പോരാട്ട ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ മലയാളത്തിൽ ആലപിച്ചും ഭോജ്പുരി നാടോടി ഗായികയും രാഷ്ട്രീയ ഹാസ്യ കലാകാരിയുമായ നേഹ സിങ് റാത്തോർ. വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയായ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ-സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നഗറിലാണ് (എറണാകുളം ടൗൺ ഹാൾ) നേഹ സിങ് ഗാനം ആലപിച്ചത്.
‘‘നിങ്ങളെ പോലെ നുണയനായ മറ്റൊരാളില്ല, നിങ്ങളെ പോലെ ചതിയനായ വേറൊരാളില്ല’’ എന്ന വരിയാണ് നേഹ മലയാളത്തിൽ പാടിയത്. ഇന്ത്യ വിവിധ ജാതി-മത സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണെന്നും വെറുപ്പിന് ഈ മണ്ണിലിടമില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാന സമ്മേളന സമാപന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായാണ് നേഹ പങ്കെടുത്തത്.
ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന രാജ്യത്തെ മതേതര പാർട്ടികൾ, മതനിരപേക്ഷതയും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രവി ശങ്കർ ത്രിപാഠി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധരും തമ്മിലെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുമെന്നും വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ റസാഖ് പലേരി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്രൻ കുരീപ്പുഴ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോൺ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന സമൂഹികപ്രവർത്തകൻ കരകുളം സത്യകുമാറിനെയും അനുയായികളെയും റസാഖ് പലേരി സ്വാഗതം ചെയ്തു.
അഡ്വ. താഹിർ ഹുസൈൻ (കർണാടക പ്രസിഡന്റ്), ജ്യോതിവാസ് പറവൂർ (എഫ്.ഐ.ടി.യു), വി.എ. ഫായിസ (വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ്), നഈം ഗഫൂർ (ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ്), അസ്ലാം ചെറുവാടി (പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം), ഷംസീർ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമായി പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ ജന്തർ മന്തർ സംഘടിപ്പിച്ചു.