കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ കസ്റ്റഡി മർദനം: സുജിത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഉത്തരവ്text_fields
കുന്നംകുളം: കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസിന്റെ ക്രൂരമായ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിന് ഇരയായ ചൊവ്വന്നൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്. സുജിത്തിന് നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. സർക്കാറിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകിയത്. സുജിത്ത് കടുത്ത ശാരീരിക മർദനത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ മുമ്പാകെ പരാതി സമർപ്പിച്ചത്.
നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് ധനസഹായമായി 50,000 നൽകാനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ (2026-27) ബജറ്റ് വിഹിതത്തിലെ 2075-00-800-15- എൻ.പി (സി) എന്ന അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽനിന്ന് വഹിക്കണമെന്നുമാണ് കമീഷൻ നിർദേശം. 2023 ഏപ്രിലിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
റോഡരികിൽ നിന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇടപെട്ട സുജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. മർദനത്തിൽ സുജിത്തിന്റെ ഒരു ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തിക്ക് തകരാറുൾപ്പെടെ ഗുരുതര പരിക്കുകളുണ്ടായി. മനുഷ്യാവകാശ കമീഷന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ആക്രമിച്ച പൊലീസുകാരെ സർവിസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ശിക്ഷ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സുജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.