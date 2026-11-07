'അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തം'; എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, മറുപടി പറയണമെന്ന് ആവശ്യം

'അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തം'; എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, മറുപടി പറയണമെന്ന് ആവശ്യംtext_fields
കൊച്ചി: എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. എക്സൈസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിമതിക്കാർ ആണെന്നുള്ളതാണ് കമീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ മന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുള്ള ബാറിനെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അഴിമതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബാർ ഉടമകളുമായും മന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, എക്സൈസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ എക്സൈസ് കമീഷണർ എസ്. സാംബശിവ റാവു രംഗത്തുവന്നു. എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിലെ ഡെപ്യുട്ടി എക്സൈസ് കമീഷണര്ക്കെതിരെയും സെന്ട്രല് സോണ് ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമീഷണര്ക്കെതിരെയും ക്രമക്കേട് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തെളിവുകള് നിരത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഇരുവരും ബാറുകളില്നിന്ന് മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നതും ലൈസന്സ് പുതുക്കാന് സഹായിച്ച് ബിനാമി ഇടപാടിലൂടെ ലക്ഷങ്ങള് സമ്പാദിച്ചെന്നും സര്ക്കാറിന് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശിപാര്ശക്കൊപ്പം അനധികൃത പണപ്പിരിവിന് സാധ്യതയുള്ള പദവികളിലൊന്നും ഇരുവര്ക്കും ചുമതല നല്കരുതെന്നുമാണ് നിര്ദേശം. മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം ഉള്പ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ എക്സൈസ് ഡെപ്യുട്ടി കമീഷണര് അജയ് കായംകുളത്തെ ബാറുകളില്നിന്ന് പതിവായി പണം പിരിക്കുന്നതായി തെളിവുണ്ടെന്നും സീറാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കായംകുളത്തുള്ള ബാറിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുമ്പോൾ അജയ് പണം കൈപ്പറ്റാറുണ്ടെന്നും ബാർ ഉടമ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ആളാണെന്നും മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തുക സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിവരം നൽകിയ വ്യക്തി അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഓണത്തിന് ബാര് ലൈസന്സ് പുതുക്കാന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതം കൈക്കൂലി വാങ്ങി. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് ലൈസന്സിന്റെ മറവില് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളില് ഷാപ്പ് നടത്താന് അനുമതി നല്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ രേഖയും ഈ ഫയലിലുണ്ട്. ഇരുവരും എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ സല്പ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്നും ഇവരെ നേരിട്ട് അനധികൃത പണപ്പിരിവിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നിയമിക്കണമെന്നും ശിപാര്ശയിൽ പറയുന്നു.
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം വേണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തില് കൂടുതലും എക്സൈസ് കമീഷണര് അറിയാതെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നേരിട്ട് നടപ്പാക്കി. അഴിമതിരഹിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചെക്പോസ്റ്റുകളില് ഉള്പ്പെടെ പ്രധാന ഇടങ്ങളില് നിയമിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഓണ്ലൈന് വഴി മാത്രം സ്ഥലംമാറ്റം നടത്തണമെന്നും സ്ഥാനമൊഴിയും മുമ്പ് സാംബശിവ റാവു നികുതി വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടിൽ പറയുന്നു.