ഗോശ്രീ പാലം സ്തംഭിപ്പിച്ച യൂത്ത് ലീഗ് റാലി; കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി

ഗോശ്രീ പാലം സ്തംഭിപ്പിച്ച യൂത്ത് ലീഗ് റാലി; കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജിtext_fields
കൊച്ചി: മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാലിയെ തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി.
വൈപ്പിനെയും എറണാകുളത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗോശ്രീ പാലത്തിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി നടന്ന സമ്മേളനം മണിക്കൂറുകളോളം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് വൈപ്പിൻ പുതുവൈപ്പ് സ്വദേശി എം.എം. ജഹാംഗീറാണ് ഹരജി നൽകിയത്.
ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് യോഗങ്ങളും ജാഥയും നടത്തുന്നത് വിലക്കി 2010 ജൂൺ 23ന് ഹൈകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണ് യൂത്ത് ലീഗ് ജാഥയിൽ നടന്നതെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആരോപണം.
ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, പൊതുമരാമത്ത്, പൊലീസ്, റവന്യൂ, തദ്ദേശഭരണ അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായിരുന്നു ഹൈകോടതി നിർദേശം. തുടർന്ന് സർക്കാർ നിയമ നിർമാണവും നടത്തി.
എന്നാൽ, കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സമ്മേളനവും ജാഥയും നടത്തിയെന്ന് ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. പി.കെ. ഫിറോസ് എം.എൽ.എ, കലക്ടർ ജി. പ്രിയങ്ക, സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ ആർ. നിശാന്തിനി, ട്രാഫിക് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ മോഹിത് റാവത്ത്, ആർ.ടി.ഒ കെ.ആർ. സുരേഷ് എന്നിവരാണ് ഹരജിയിലെ എതിർകക്ഷികൾ.
നേരത്തെ, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളന ജാഥക്കിടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് മുനവ്വറലി തങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് റോഡിലൂടെ വൻ റാലി നടത്തിയത്. ഗോശ്രീ പാലത്തിലൂടെ ബോൾഗാട്ടി ജങ്ഷൻ മുതൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് വരെയായിരുന്നു ജാഥ.
അതേസമയം, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ പൊലീസ് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസ് സ്വാഭാവികമാണ്. കേസ് എടുത്തതിൽ പരാതി അറിയിച്ചാൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.