അയോഗ്യനെ കില ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിക്കാൻ നീക്കം

അയോഗ്യനെ കില ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിക്കാൻ നീക്കംtext_fields
കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിലെ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അസ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില) ഡയറക്ടർ ജനറലായി അയോഗ്യനായ ആളെ നിയമിക്കാൻ നീക്കം. പ്രായംകൊണ്ട് അയോഗ്യനായ കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികനെ നിയമിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ രംഗത്ത്.
മുൻസർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് കിലയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡോ. ജോയ് ഇളമണിനെ പുറത്താക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയ ആരോപണം ഇഷ്ടക്കാരനെ നിയമിക്കാൻ മറയാക്കുന്നതായാണ് പരാതി. കിലയുടെ െലജിസ്ലേറ്റിവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസ് എം.പിയെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു അന്ന് പടനീക്കം നടത്തിയത്. 2023 ജൂലൈ നാലിന് 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന ജോയ് ഇളമണിന് കാലാവധി നീട്ടിനൽകാൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
അതിൻ പ്രകാരം ജോയ് ഇളമൺ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയി തുടരുന്നതിനെതിരെ ഹൈകോടതിയിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ കേസിലെ വിധിയിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും കില പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഐ.എ.എസ് തസ്തികയിലുള്ളവരെയാണ് നിയമിക്കേണ്ടതെന്നും വെറും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തിരുകി കയറ്റാനുള്ള തസ്തികയായി അതിനെ കാണരുതെന്നതും വിശകലനം ചെയ്ത ഹൈകോടതി, സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഡോ. ജോയ് ഇളമൺ രാജിവെക്കുകയും ഐ.എ.എസ് തസ്തികയിൽ ഉള്ളവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ഇതുവരെയും ഐ.എ.എസ് തസ്തികയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് കില ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിൽ നിയമിതരാകുന്നത്.
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഡയറക്ടർ ജനറലായി തുടരുന്നതിനെതിരെ ഹൈകോടതിയിൽ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയ രമ്യാ ഹരിദാസ് കേരള നിയമസഭയിൽ എം.എൽ.എ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികന് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയി നിയമിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത്.