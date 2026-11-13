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Madhyamam
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    അയോഗ്യനെ കില ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിക്കാൻ നീക്കം

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    അയോഗ്യനെ കില ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിക്കാൻ നീക്കം
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ലോ​ക്ക​ൽ അ​സ്‌​മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (കി​ല) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യി അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യ ആ​ളെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം. പ്രാ​യം​കൊ​ണ്ട് അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്.

    മു​ൻ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് കി​ല​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ജോ​യ് ഇ​ള​മ​ണി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണം ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​ര​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ മ​റ​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി. കി​ല​യു​ടെ ​െല​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ് എം.​പി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പ​ട​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2023 ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന് 60 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന ജോ​യ് ഇ​ള​മ​ണി​ന് കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ൻ പ്ര​കാ​രം ജോ​യ് ഇ​ള​മ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ് റി​ട്ട് പെ​റ്റീ​ഷ​ൻ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​കേ​സി​ലെ വി​ധി​യി​ൽ 60 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല എ​ന്നും കി​ല പോ​ലെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ.​എ.​എ​സ് ത​സ്തി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും വെ​റും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ തി​രു​കി ക​യ​റ്റാ​നു​ള്ള ത​സ്തി​ക​യാ​യി അ​തി​നെ കാ​ണ​രു​തെ​ന്ന​തും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത ഹൈ​കോ​ട​തി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ. ​ജോ​യ് ഇ​ള​മ​ൺ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യും ഐ.​എ.​എ​സ് ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്നു മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യും ഐ.​എ.​എ​സ് ത​സ്തി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കി​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​ദ​വി​യി​ൽ നി​യ​മി​ത​രാ​കു​ന്ന​ത്.

    60 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ ര​മ്യാ ഹ​രി​ദാ​സ് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ന് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Move to appoint unqualified person as Kila Director General
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