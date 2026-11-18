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കൊല്ലം സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ 30ൽ അധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; സമീപത്തെ ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിനെതിരെ പരാതിtext_fields
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News Summary - More than 30 students of Kollam Auxilium School feel unwell
കൊല്ലം: കൊട്ടിയം ഓക്സിലിയം സ്കൂളിൽ 30ൽ അധികം കുട്ടികൾക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. കുട്ടികളെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ടാർ മിക്സിങ് പാറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള പുക ശ്വസിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് പരാതി.
പഞ്ചായത്ത് നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് മെമ്മോ നൽകിയ പ്ലാന്റാണിതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പ്ലാന്റിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലവിൽ സ്കൂളിലെ ക്ലാസുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ നില ആശ്വാസകരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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