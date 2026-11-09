മോദിയുടേത് ഗുണ്ടാ സർക്കാർ, പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ചാൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാം -എം.എ. ബേബിtext_fields
കണ്ണൂർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ വോട്ട് കക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണകൂടത്തെ ഗുണ്ടാ സർക്കാറെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി. എന്തു കുറ്റം ചെയ്താലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എം.വി.ആർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാനാകുമെന്ന് സമീപകാല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജെൻസികളുടെ സമരത്തിൽ ജന്തർ മന്തർ തിളക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ മൂന്നു കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങളെ പാർലമെന്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് കർഷക പ്രക്ഷോഭമാണെന്നും എം.എ. ബേബി പറഞ്ഞു.
കണ്ണൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പുരസ്കാര സമർപ്പണ സമ്മേളനം സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരുലക്ഷം രൂപയും ശിൽപവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം മുൻ എം.പി പാട്യം രാജൻ സമ്മാനിച്ചു. സി.പി.എം ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാഗേഷ്, സി.പി.ഐ ജില്ല സെക്രട്ടറി പി. സന്തോഷ് കുമാർ, എം.എച്ച്. ഷാരിയർ, എം.വി. നികേഷ് കുമാർ, പ്രഫ. ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ, സി.വി. ശശീന്ദ്രൻ, പി.വി. വത്സൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
പുരസ്കാരത്തുക സീതാറാം യെച്ചൂരി സ്മാരക ഫൗണ്ടേഷനും ലെഫ്റ്റ് വ്യൂസ് പോർട്ടലിനും നൽകുന്നതായി ബേബി വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.