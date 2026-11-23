'മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ': ദൗത്യം നാളെ, കുങ്കിയാനകളെത്തി, ചിന്നക്കനാലിൽ നിരോധനാജ്ഞtext_fields
ചിന്നക്കനാൽ: ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടാന ചക്കകൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വെച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള 'മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ' ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് നിരോധനജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ 1, 2, 9, 10, 11, 12 വാർഡുകളിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് നിരോധനജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സ്വകാര്യ ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ല കലക്ടറാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും 20 അംഗ സംഘവും വയനാട്ടിൽനിന്ന് ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ചക്കകൊമ്പൻ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി. ചക്കകൊമ്പനെ പിടികൂടുന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുങ്കിയാനകൾ രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെയാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയത്. ചക്കകൊമ്പനെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു നിരീക്ഷിക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. നാളെ കുങ്കിയാനകൾ പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് നടത്തും.
ഇന്ന് പുലർച്ച ബി.എൽ റാം ചുടുകാട് ഭാഗത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയ ചക്കകൊമ്പൻ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ ജനവാസ മേഖലക്ക് സമീപം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് ആനയേ തിരികെ ചിന്നക്കനാലിൽ തന്നെ വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് സി.പി.ഐ ചിന്നക്കനാലിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.
വയനാട് മുത്തങ്ങ എലിഫന്റ് ക്യാമ്പിൽനിന്ന് ഭരത്, വിക്രം എന്നീ രണ്ട് കുങ്കിയാനകളെ ലോറിമാർഗം ചിന്നക്കനാലിലെ 301 കോളനിയിലെത്തിച്ചു. മൂന്നാർ ഡി.എഫ്.ഒ സാജു വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രധാന സംഘവും വയനാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഇരുപതംഗ പ്രത്യേക ആർ.ആർ.ടി സംഘവും ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ബി.എൽ റാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവാസമേഖലകളിലിറങ്ങി കൃഷിയിടങ്ങളിലെ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങും മരങ്ങളും തകർത്ത് ചക്കക്കൊമ്പൻ ഭീതി പരത്തുന്നുണ്ട്. ശാന്തൻപാറ, ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 25 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ വസിക്കുന്ന 17 കാട്ടാനകളിൽ ഏറ്റവും അക്രമകാരികളിലൊന്നാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ.
ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളും പുൽമേടുകളും നിറഞ്ഞ ചിന്നക്കനാലിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയും മയക്കുവെടി ദൗത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. മയക്കുവെടിയേറ്റ ആന വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ജീവഹാനി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷിതവും അനുയോജ്യവുമായ സ്ഥലത്തുവെച്ചുമാത്രമേ മയക്കുവെടിവെക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മയക്കുവെടിവെച്ചശേഷം ആനയെ പരിശോധിച്ച് റേഡിയോ കോളർ നൽകി പ്രദേശത്ത് തുറന്നുവിടുന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടിയോട് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റിയതുപോലെ ചക്കക്കൊമ്പനെയും ഇവിടെനിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ആവശ്യം.
റേഡിയോ കോളർ ധരിപ്പിച്ച് ഇതേ മേഖലയിൽ വിട്ടാൽ ആന വീണ്ടും ജനവാസമേഖലയിലെത്തി ഉപദ്രവം തുടരുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് നിലവിലെ നിയമവും പ്രോട്ടോക്കോളുമനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.