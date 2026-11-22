'ആശുപത്രിയിൽ പട്ടിയും പൂച്ചയും പെറുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മന്ത്രിക്കില്ല, അത് നോക്കേണ്ടത് ജീവനക്കാരാണ്' - കെ. മുരളീധരൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ആശുപത്രി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. പേരൂർക്കട ജില്ലാ മാതൃക ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കകളിൽ പൂച്ചകളെയും ചത്ത എലിയെയും കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പൾസ് പോളിയോ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളും കിടക്കകളും എ.സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിനൽകും. എന്നാൽ, അവിടം വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കേണ്ടത് ജീവനക്കാരാണ്. ആശുപത്രിയിൽ പട്ടിയും പൂച്ചയും പെറുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മന്ത്രിക്കില്ലെന്നും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജീവനക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
സാധാരണക്കാരാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ശുചിത്വപരിപാലനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സ്ഥലംമാറ്റം മാത്രമായിരിക്കില്ല നടപടിയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രികളുടെ ശുചിത്വവും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ജീവനക്കാരും ആശുപത്രി അധികൃതരും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പേരൂർക്കട ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ കിടക്കകളിലാണ് പൂച്ചകളെയും ചത്ത എലിയെയും കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റിഫോർ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ആശുപത്രിയിലെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ വിവാദമായത്. രോഗികളുടെ സുരക്ഷയും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു.
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിട്ട കെട്ടിടമാണിതെന്നായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയും വാർഡ് അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി റെസിഡന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആർ.എം.ഒ) ഡോ. അനിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഡോ. സൂരജ് ബി.എസിനാണ് ചുമതല നൽകിയതെന്നാണ് വിവരം. ആശുപത്രിയിലെ ശുചിത്വപരിപാലനത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വകുപ്പുതല നടപടി. ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലാണ് പേരൂർക്കട ജില്ലാ മാതൃക ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.