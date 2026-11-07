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    തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ​വും കീ​ഴ​ട​ക്കി അ​ന്തർസംസ്ഥാന​തൊഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

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    തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ​വും കീ​ഴ​ട​ക്കി അ​ന്തർസംസ്ഥാന​തൊഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ
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    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: തെ​ങ്ങു​ക്ക​യ​റ്റ​വും തേ​ങ്ങ പ​റി​ക്ക​ലും കൈ​യ​ട​ക്കി അന്തർസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾ. ഒ​റ്റ തോ​ർ​ത്ത് മു​ണ്ടു​മു​ടു​ത്ത് നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന ഗ​ത​കാ​ല തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് അ​ന്യ​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം അന്തർസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾ കൈ​യ​ട​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലും നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലും എ​വി​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വി​ര​ള​മാ​ണ്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ​ട​ന്ന കോ​കോ ഹൈ ​എ​ൽ.​പി എ​ന്ന പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ള്ള സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തെ​ങ്ങ് കൃ​ഷി​യെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അന്തർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ങ്ങ് ക​യ​റാ​നും തെ​ങ്ങി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കീ​ട​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും കൃ​ഷി ഭ​വ​ൻ മു​ഖേ​ന പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. പി​ന്നീ​ട് തെ​ങ്ങ് ക​യ​റാ​നും തേ​ങ്ങ​യി​ടാ​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും ഇ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​ദാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​ണ്. രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ങ്ങ് ക​യ​റ്റ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ജോ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ ഈ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലി​ന​നു​സ​രി​ച്ച കൂ​ലി​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ഉ​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഭൂ​പേ​ഷ്, മ​ഹേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹീ​രാ സി​ങ്, ലാ​ല​ൻ, കോ​മ​ൾ, രാ​ജ് കു​മാ​ർ, ലാ​ലാ റാം ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ ജോ​ലി ഇ​പ്പോ​ൾ ഛത്തീ​സ്ഗ​ഢി​ൽ നി​ന്ന് വ​ന്ന​വ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ചു​രു​ക്കം.

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    News Summary - Migrant Workers Take Over Coconut Tree Climbing Jobs in Kerala
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