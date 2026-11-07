തെങ്ങുകയറ്റവും കീഴടക്കി അന്തർസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾtext_fields
ചെറുവത്തൂർ: തെങ്ങുക്കയറ്റവും തേങ്ങ പറിക്കലും കൈയടക്കി അന്തർസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾ. ഒറ്റ തോർത്ത് മുണ്ടുമുടുത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഗതകാല തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഗ്രാമത്തിന് അന്യമാകുമ്പോഴാണ്. തൊഴിലിടങ്ങളിലെല്ലാം അന്തർസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾ കൈയടക്കി തുടങ്ങിയത്. കാർഷികമേഖലയിലും നിർമാണ മേഖലയിലും എവിടെയും അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. തെങ്ങുകയറ്റ ജോലികൾക്കായി കാർഷിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വിരളമാണ്. അവിടെയാണ് പടന്ന കോകോ ഹൈ എൽ.പി എന്ന പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രാധാന്യം. സർക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് തെങ്ങ് കൃഷിയെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് തെങ്ങ് കയറാനും തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കീടരോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും കൃഷി ഭവൻ മുഖേന പരിശീലനം നൽകും. പിന്നീട് തെങ്ങ് കയറാനും തേങ്ങയിടാനും രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. നിലവിൽ നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഛത്തിസ്ഗഢിൽനിന്നുള്ള എട്ട് തൊഴിലാളികൾ സദാ പ്രവർത്തനനിരതരാണ്. രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ ഇവരുടെ സേവനം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും. ഇവർക്കാവശ്യമായ തെങ്ങ് കയറ്റ യന്ത്രങ്ങൾ കമ്പനി തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. കാർഷിക ജോലിയായിരുന്നു ഛത്തിസ്ഗഢിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തിരുന്നത്.
കേരളത്തിൽ എത്തി പുതിയ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിലിനനുസരിച്ച കൂലിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തൊഴിലാളികളായ ഉമേഷ് കുമാർ, ഭൂപേഷ്, മഹേഷ് കുമാർ, ഹീരാ സിങ്, ലാലൻ, കോമൾ, രാജ് കുമാർ, ലാലാ റാം എന്നിവർ പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന തെങ്ങുകയറ്റ ജോലി ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഏറ്റെടുത്ത് നന്നായി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം.